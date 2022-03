PRIZNAJTE KOSOVO, PA GLASAJTE! Priština isporučila ultimatum Beogradu kako bi organizovala izbore na KiM, naša strana to odbila

Srbija ne može i neće da prihvati nezavisnost Kosova, na čemu institira Priština, bez obzira na cenu, jer ni glasovi niti vlast, nisu važniji od države.

U dogovorima oko održavanja izbora na KiM 3. aprila pristali smo na brojne kompromise, da ubacimo da se pita Kosovo za saradnju, da Priština omogući OEBS da radi, i na kraju čak rekli i da se stavi oficir za vezu Vlade Srbije. Ništa im nije bilo dovoljno, tražili su da de fakto priznamo Kosovo da bi dozvolili održavanje izbora.

Ovo je juče poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon višečasovne sednice Saveta za nacionalnu bezbednost i razgovora sa predstavnicima Srba sa KiM o najnovijim okolnostima u kojima se naša zemlja našla. Umesto da Srbi odmah napuste sve institucije u pokrajini, što je bio njihov zahtev, rešili su da od petka započnu mirne proteste protiv odluke prištinskih vlasti da im se zabrani glasanje.

Državni vrh juče je celog dana razmatrao nove provokacije koje stižu iz regiona, a predsednik Vučić održao je i hitan sastanak sa ambasadorima zemalja Kvinte, kao i konsultacije sa vodećim diplomatama Rusije i Kine u našoj zemlji. Zbog svega što se dešavalo tokom dana, on je otkazao i sve predizborne aktivnosti planirane za juče.

Dijalog u Palati "Srbija"

Govoreći o odluci Prištine da ne dozvoli da Srbi sa KiM glasaju na izborima 3. aprila, Vučić je pojasnio da je među njihovim zahtevima bila čak i formulacija "da Vlada Srbije moli ili traži od Vlade Kosova" i ukazao da je Beograd mogao čak i na to da pristane, jer to ne bi značilo priznanje Kosova, što svakako ne želimo.

Tokom teških i kompleksnih razgovora sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, koji su na momente bili veoma emotivni, oni su jednosglasno tražili ne samo da napuste sve institucije u pokrajini, već i da 435 srpskih policajaca ostavi oružje. Vučić nije bio najsrećniji zbog predloga i pitao ih je "šta ćemo dan posle".

- Prvi put nismo imali jedinstvenu viziju o daljim potezima i aktivnostima. To ne znači da između nas postoje bilo kakve smetnje na vezi. Zamolio sam Srbe sa KiM, koji su me, priznajem, iznenadili pomalo radikalnim predlozima, za strpljenje, da poveruju mom iskustvu, "političkom nosu". I pristali su. Uvek ću ostati uz njih, nikada neću okrenuti glavu od našeg naroda sa KiM. Razumem težinu pozicije, nisam znao da su ljudi spremni da žrtvuju sve svoje i da su siti svega što im se dešava. Neki su govorili i da su spremni za sukobe, neki da su spremni čak i za odlazak. Zamolio sam ih da ostanu da čuvaju ognjišta, da će država biti uz njih, ali da ih država moli za malo razumevanja i za to da možemo dobro da izračunamo šta nam je činiti.

Predsednik je ukazao da ovo nije trenutak da se naprečac donose bilo kakve odluke, jer je upravo to ishod koji priželjkuju svi oni kojima nije stalo do toga da naša zemlja bude snažna, stabilna i prosperitetna, koja vodi računa o životima svojih građana i njihovoj dobrobiti.

- Kada bismo sekli preko noći plašim se da bismo mogli da uđemo u začarani krug ratnih sukoba. Kada jednom uđete u tako nešto - povratka nema. Nemojte da gubimo i nanesemo trajno štetu našem narodu, već ako uđemo u to da izađemo kao pobednici, a u to sada nisam siguran. Nastavićemo razgovore 8. ili 9. aprila, a svakako ćemo još razmatrati održavanja izbora, postoji nekoliko opcija i država će pripremiti biračka mesta u najbližim opštinama u centralnoj Srbiji.

Vučić je upozorio i na opasnu igru koju protiv naše zemlje igraju pojedini krugovi u Prištini i Podgorici:

- Žele da nas obeleže kao neko ko je protiv zapadne civilizacije, da budemo proglašeni za parija državu, da nam uvedu sankcije. Bukvalno nas uvlače u sukobe oni kojima Srbija nikada nije dovoljno slaba i mala. Tu vrstu klopke moramo da izbegnemo. I to ne radim da bih izbegao nacionalno odgovorne poteze, već zato što ne smemo da dozvolimo da se ikada više ponovi ono što se događalo 2004. Moramo da budemo pametni da sačuvamo narod na KiM.

Dalibor Jevtić, predsednik opštine Štrpce, rekao je da situacija na KiM nikad teža kada je reč o položaju srpskog naroda:

- Na delu je instutucionalno nasilje nad Srbima. Čim smo predložili da napustimo sve instutucije, jasno je do koje tačke smo došli. Neko očigledno ima nameru da nas stavi u što teži položaj, ali i da izazove reakciju, kako nas, tako i Beograda. Nismo se prvi put usaglasili oko onoga što mi kao politički predstavnici Srba i što čitav narod na KiM misli i što misli predsednik Srbije, ali ono oko čega smo se složili jeste da u ovom trenutku jedino verujemo predsedniku i našoj državi i želimo da donesemo zajednički najbolju moguću odluku. Da ne budemo sebični i da nikog u centralnoj Srbiji ne stavimo u težak položaj.

Na Savetu za nacionalnu bezbednost, prema rečima predsednika, podeljeni su i novi zadaci u najboljoj veri, želji i nadi da se mogu ublažiti sve posledice najteže krize koja je zahvatila svet od Drugog svetskog rata.

- Dogovorili smo kupovinu dodatne količine nafte za strateške, energetske i vojne rezerve, dogovorili smo nabavku dodatne količine mleka u prahu, a kreće iz jedne zemlje EU već hiljade tona ka Srbiji.

Inače, nakon burne reakcije Srbije na odluku crnogorskog MSP u vezi sa glasanjem Srba, ponovo se oglasio njihov ministar spoljnih poslova Đorđe Radulović, koji je pokušao da "spusti loptu", poručivši da građani Srbije mogu da glasaju na mestima koja su za to i predviđena, u ambasadi i konzulatima. On tvrdi da iz Beograda nije dobio oobjašnjenje zašto je potrebno organizovati glasanje i na dodatnim mestima - u Sutomoru, Beranama i Budvi.

Reagovali su i iz Brisela, odakle su poručili da su upoznati sa odgovorom Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore Ambasadi Srbije i da su u EU razumeli da će Srbi u Crnoj Gori moći da glasaju u ambasadama i konzulatima te zemlje. S druge strane, iz Brisela su kritikovali Kurtijevu rampu Srbima, uz poruku da je odbijanje Prištine da prihvati konstruktivne predloge o modalitetima glasanja na teritoriji KiM, na izborima u Srbiji 3. aprila, u suprotnosti s evropskim putem Kosova.

Brisel i predstavnici Kvinte pokušali su da predstave "praktično i prihvatljivo" rešenje za glasanje Srba na KiM, koristeći analogiju ranijih primera "glasanja građana izvan njihovog mesta porekla", ali zasada Priština na to ne pristaje. Diplomatski izvori u Briselu ocenjuju da su sve manje šanse da će do dogovora doći do početka aprila, uz ocenu da "Kurti stvara nepremostive probleme".

Poslednje poteze Prištine i Podgorice Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost vidi kao pokušaje određenih političkih krugova u regionu da se što više preporuče Zapadu kao revnosni u suzbijanju ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu, a da se istovremeno obračunaju sa Srbijom:

- Sad je jasno da će Kurtijeva vlada, krug oko Mila Đukanovića u Crnoj Gori i Bakira Izetbegovića u Sarajevu pokušati da iskoriste okolnosti da isprovociraju Beograd. A sve sa željom da ugroze stabilnost Balkana i za to optuže nas. Mi bi trebalo da budemo promišljeni, da hladne glave sve strpljivo sagledavamo i oćutimo na provokacije. Sada su strasti uazvrele svuda i po meni treba po svaku cenu odbijati taj narativ koji uporno poturaju, da smo mi eksponent ruske politike.

Autor: