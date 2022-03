VUČIĆ: Pre kraja godine očekujem još VEĆI SUKOB od ovog u Ukrajini!

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da svet krajem godine očekuje još veći i žešći sukob nego onaj koji se trenutno odvija u Ukrajini.

Kako kaže, predvideo je i upozoravao brojne svetske lidere na ono što će se dogoditi u Ukrajini.

- Ja volim da se rukovodim činjenicama, ja to zovem logikom gvozdenih determinanti. Kao što sam predvideo sukob u Ukrajini, tako smatram da će doći do većeg sukoba do kraja godine. Voleo bih da grešim - upozorio je Vučić.

Predsednik navodi da je najveći interes Srbije da sačuva mir.

- Naše je da sačuvamo mir, i treba da rastemo, zapošljavamo ljude, da vraćamo ljude iz inostranstva. Po procenama nekim vidimo veći broj ljudi nego što je bio ranije. Deo se vratio zbog korone. Postoje podaci da je više od 150.000 ljudi došlo nazad u Srbiju - kaže Vučić.

