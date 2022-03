VUČIĆ O LAŽNIM OPTUŽBAMA Đilasovaca: Razlika između nas i njih će biti 5:1 i više od toga!

Vučić je istakao da će pripadnici bivšeg režima imati više kontrolora od SNS.

Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić odgovorio je na lažne optužbe potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić o tome da SNS planira izbornu krađu.

Vučić je istakao da će pripadnici bivšeg režima imati više kontrolora od SNS, a da će ova partija imati pet puta veću podršku glasača, pa i više od toga.

– Oni će svakako imati više kontrolora nego SNS. Jasno je njima da nema nikakve krađe, razlika između nas i njih će biti 5:1 i više od toga. To su priče za malu decu, ljudi žive u svojim balonima, ljudi ne razumeju da šta se oko njih dešava. Ne želim nijednu uvredu da izgovorim. To što oni o meni govori svaki dan govori o njima – rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da je taj deo opozicije u prethodnih 15 dana izgubio 20 odsto svojih glasova zbog kampanje koju vode.

– Odu na RTS i kao da sam im ja pisao da kažu o meni ono što mi odgovara. Ono u Vranju nazivate mitingom? 104 ljudi. Bezbroj puta sam im rekao da me neće pobediti, da ću sam da se sklonim, o tome ću obavestiti građane, to ću da učinim sam u nekom trenutku, a oni da pobede bez plana i politike… – rekao je on.

Autor: