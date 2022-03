VUČIĆ O BOMBARDOVANJU SRJ: Kriv je onaj ko je napao zemlju, kriv je NATO!

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se sada, posle 23 godine, vidi koliko je NATO agresija na Srbiju 1999. bila pogrešna i koliko, kako je rekao, skaradno i glupo zvuči to zbog čega su napadali Srbiju.

Vučić je uoči obeležavanja godišnjice NATO agresije koja je počela 24. marta rekao, gostujući na RTV, da je bombardovanje Srbije bilo samo deo celokupne agresije koju je sprovelo 19 NATO zemalja.

- Ne možete da vratite ljudske živote, ne možete da vratite živote 82 dece - naglasio je Vučić, prenosi Tanjug.

Istakao je da se sada najbolje vidi koliko je to bila užasna, pogrešna i protivpravna i krajnje nemoralna akcija 19 NATO zemalja.

- Kako to danas i skaradno i glupo zvuči kada pričaju da su napadali Srbiju zbog humanitarne katastrofe i zbog toga što su time sprečavali ''novi Aušvic'', što je tada rekao nemački ministar spoljnih poslova Joška Fišer, do kolateralne štete i besmislenih laži na dnevnom nivou koje su prizvodili. I kako je njima danas glupo kada optužuju Rusiju za agresiju na Ukrajinu kada ih neko podseti da su oni to u istom ili gorem obliku uradili - naglasio je Vučić.

Mali narodi su uvek žrtve

Kako je rekao, mali narodi su uvek žrtve, jer kada govorite o velikima kod njih moral i vrednosti o kojima stalno govore - uopšte ne postoje.

- Jer, lako bi se postavilo pitanje, što ne bombardujete one veće, koji su valjda mnogo teže stvari počinili nego mi mali. Pa, neće, jer taj veći može da uzvrati. Toliko o moralu, vrednostima i principima - poručio je predsednik Srbije.

Ističe da u svetu u kome nema principa i morala da mi moramo da čuvamo naš moral i principe međunarodnog javnog prava.

- Da li nam se to uvek sviđa ili ne, da li smo suviše strastveni pa navijamo za neku stranu i nećemo da primetimo da su i ti ljudi pogrešili, to je druga stvar. Srbija mora da ovih principa da se drži. To Srbiji daje dodatnu snagu, moralnu i slobodarsku notu, što je suština opstanka naše nacije, ali mora da se ponaša pragmatično i racionalni i da živi. Srbija mora da čuva mir i stabilnost i da razimišlja o svojoj deci - naveo je Vučić.

"Ja bih to prekinuo, ostavkom ili bilo čim"

Prokomentarisao je i šta bi on radio na mestu Slobodana Miloševića.

- Posle nekoliko dana, ja bih to prekinuo, ostavkom ili bilo čim, prekinuo bih, mnogo je 78 dana - istakao je.

Kako je naveo, znali smo da nam niko nije niti će nam pomoći.

- Ne zaboravite tada nam je i Rusija glasala za sankcije. Da li je Milošević kriv? Kriv je onaj koji je napao zemlju. Kriv je NATO.

Kako je rekao, zamislite da imamo bilo kakav udar sa bilo koje strane, taman kada smo počeli da podižemo zemlju brže nego drugi u Evropi.

- To bi nas ubilo i vratilo na stanje pre 1999. ili posle te godine. To nam ne treba i zato je odgovornost i ozbiljnost od suštinskog značaja. Biće teških odluka, svakojakih u budućnosti, ali mi moramo da čuvamo i držimo glavni pravac, a to je mir, stabilnost sigurnost, snabdevenost i briga o ljudima. I poštovanje međunarodnog javnog prava i morala u međunarodnim odnosima ali, izvinite, ne po cenu da ugrozite opstanak svog naroda - poručio je Vučić.