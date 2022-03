Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji svečanog otkrivanja spomenika potpukovniku Veljku Radenoviću u Kruševcu.

Predsednik se nakon svečanog otkrivanja spomenika, obratio prisutnima, i istakao da je ovo dan kada Srbija pokazuje da ne ume da zaboravi najbolje među nama.

- Radenović će pred Miloša čistog obraza, velikog dela, uvek praćen pesmom "Đenerale, nek je tvojoj majci hvala". On je poput Starine Novaka, velikih junaka. Biće on pred Milošem u dobrom društvu, ravnopravan sa Toplicom i Kosančićem. On je postao dijabetičar, kažu ljudi, on bi išao u prvom autu, a u drugiom iza, išli su lekovi... Koliko bi njih izbeglo službu, ali junak nije poznavao reč "nazad" već samo "napred" - rekao je.

Kako je dodao, on je govorio "Napred braćo" umesto "Juriš".

- Pomalo me bio stid i u tuđe i u svoje ime. Bio me je stid u ime svih nas i svih njih, koji su ili brisali sećanje na njega, ili ćutali na njegovo junaštvo... Ovaj prefivni spomenik, divni spomenik, mnogo kasni, i pomalo sramotno kasni... I kao narod i kao država, naša obaveza je da negujemo sećanja na velike ljude - rekao je Vučić i dodao:

- Pokojni đeneral Veljko je gradio i branio i to tamo gde je bil najteže. Sudbina je htela da spomenik bude na stotinu metara od doma njegove prodice. Oni će gal gledati, i ovo je dokaz da se u Srbiji nešto promenilo. Srbija je počela da pamti, da se seća, Srbija nikada neće zaboravljati.

Kako je istakao, u pitanju je velikan, najzaslužniji za spašanjanje stotine civila.

- Njegova akcija u Orahovcu, bila je maestralna. To je bilo pitanje srca, mudrosti, pameti, pametnog i odgovornog pristupa - rekao je Vučić prenoseći reči mnogih generala.

Danas se ispravlja istorijska nepravda, prema đeneralu, Srbiji i narodu, naglasio je Vučić.

- Mi danas, kao zemlja se nalazimo u jednoj od najtežih istorijskih situacija, ne znamo šta donosi noć, dan... Mi svakako znamo da naša politika mora da bude politika mira, stabilnosti i čuvanja onoga što je naše. Nismo tražili ništa osim da budemo svoji na svome. Imaćemo hrabrosti da sačuvamo naše, da živimo normalno, pristojno... Da otvorimo auto-put do Kruševca, da dočekamo nove fabrike, ne samo ovde, već i u okrugu - nastavljao je predsednik.

Kako kaže, deca koja žive u Rasinskom okrugu, imaju na koga da se ugledaju i od koga uče, a to je đeneral Veljko Radenović.

- Vukašin je Veljkov sin, on je danas u Žandarmeriji, i nadam se da neće zatrebati... U najteže zadatke išao bi Vukašin... Već tako mali Veljkov unuk, dečak tek, rekao je da će da brani zemlju. Uradićemo sve da to ne moraš da radiš - rekao je Vučić.

Predsednik je još jednom dodao da Srbija mora da ostane mudra pametna, i da ne treba da se stidi da kaže da će biti još jača. Ne da bi, kako je dodao, napadala, već da se brani, i čuva sve što ima.

- Neka živi đeneral Radenović, neka živi Kruševac, živela Srbija! - zaključio je Vučić.

Pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, potpukovnik Veljko Radenoviću posthumno je odlikovan ove godine povodom Dana državnosti.

Kako je tom prilikom naveo MUP, jedan je od najvećih junaka srpske policije u sukobima na Kosovu i Metohiji.

Za vreme sukoba na KiM i NATO agresije na SR Jugoslaviju 1999. godine, 125. motorizovana brigada bila je u sastavu Prištinskog korpusa, a tokom sukoba poginulo je 94 njenih pripadnika.

Autor: