SVAKA VUČIĆEVA REČ SE PAŽLJIVO SLUŠA I UVAŽAVA: Izjava Peskova to najbolje potvrđuje!

Ovo je jasan dokaz koliko poštovanje Vučić uživa u svetu i koliko se cene njegovi stavovi.

Svaka reč predsednika Srbije Aleksandra Vučića se pažljivo sluša i uvažava, što najbolje potvrđuje izjava portparola Kremlja Dmitrija Peskova!

Zabrinutost Srbije biće prioritet za Rusiju, rekao je Peskov danas, komentarišući izjavu predsednika Vučića koji je rekao da odluka Rusije da se gas ubuduće plaća u rubljama stvara mnogo novih problema Srbiji.

– To je potpuno normalno. On je u pravu. To zaista može da bude problematična situacija, zato što je Bugarska u ovom slučaju istupila sa neprijateljskim koracima prema nama. Zato će morati da plaća u rubljama, htela ne htela, sviđalo joj se to ili ne. Ali u isto vreme to ne važi za Srbiju. To je problem koji treba rešiti. Naravno, zabrinutosti Srbije biće za nas primarne i prioritet – rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje kako u Kremlju ocenjuju izjavu Vučića.

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin doneo je odluku da neprijateljske zemlje ubuduće gas plaćaju u rubljama. Kako je rekao, „nema smisla da Rusija isporučuje svoje proizvode u EU i SAD i da dobija isplatu u dolarima, evrima i drugim valutama“. Ruski predsednik je naložio kompaniji „Gasprom“ da prebaci ugovore u rublje. On je poručio da će Rusija nastaviti da isporučuje gas u skladu sa ugovornim količinama i cenama.

Predsednik Vučić poručio je da rast cena nafte i gasa, kao posledica odluke ruskog predsednika Vladimira Putina da se gas plaća u rubljama, veliki problem za ceo svet.

