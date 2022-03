UPOTREBA NUKLEARNOG ORUŽJA BI MOGLA DOVESTI DO 3. SVETSKOG RATA: Mariupolj je ključna tačka ruske specijalne vojne intervencije

Da li će se rat u Ukrajini pretvoriti u Treći svetski rat?

General Milorad Stupar je istakao, gostujući u specijalnoj emisiji na TV Pink, istako da je NATO formiran kao odbrambeni savez dok tu ulogu nije porušio 24. marta 1999. godine.

- Intervencijama u Iraku, Libiji, Siriji je potvrdio opredeljenje da postaje žandar u svetskoj politici gazeći međunarodno pravo tamo gde mu odgovara - istakao je Stupar.

Prestarašen sam šta se dešava u svetu, velike sile nemaju opciju kako da naprave mir , a ne rat

- Postoje oružja za masovno uništavanje - nuklearno, biološko i hemijsko. Nema razloga ga Rusi upotrebe kada im sa konvencionalnim ide dobro - istakao je Stupar.

Stupar je istakao da je ključna tačka u specijalnoj operaciji Rusije Mariupolj, uz koji se sa Luganskom i Donjeckom obezbeđuje kopnena veza sa Krimom.

- Bez Mariupolja akcija ne može biti nastavljena. To je najveća baza fašista Azov. Najkrvavije borbe su naseljenim mestima - istakao je Stupar i dodao da je Kijev pred okruženjem.

- Nakon opkoljenja grad se čisti, borba se vodi ulica po ulica, zgrada po zgrada. Najveći problem su civili, koje bataljin Azov koristi kao štit - dodao je Stupar.

General Milomir Miladinović je rekao da je sukob u Ukrajini u fokus vratio temu međunarodnog prava i bombardovanja Jugoslavije 1999. godine.

- Ali nama pravda ne treba danas, trebala nam je pre 23 godine - dodao je on.

Miladinović je rekao da će NATO dok bude mogao da koristi usluge ukrajinskog naroda.

- NATO će to koristiti za svoje potrebe, da u tom ratu strada što više Ukrajinaca, ali i Rusa koji sprovode specijalnu intervenciju. Ne bih se usudio da kažem da će to dovesti do Trećeg svetskog rata od čega svi strahuju - istakao je Miladinović.

Prema njegovim rečima, imamo srpsku vojsku koja je sposobna da spreči novu "Oluju" na Kosovu i Metohiji.

- Čini mi se da se baš tako nešto sprema. Albanci nemaju nameru da drugačije reše probleme, osim da proteraju srpski narod. Tako nešto ne sme da se dozvoli -podvukao je Miladinović.

On je rekao da Rusija neće odustati od akcije u Ukrajini do ispunjenja svojih ciljeva, ocenivši da je najbolje da se sve završi pregovorima.

- Ovo je rat Rusije i NATO na prostoru Ukrajine - kaže Miladinović, koji smatra da je velika verovatnoća da će Ukrajina kao država prestati da postoji.

Upotreba nuklearnog oružja bi dovela do trećeg svetskog rata. Svaka nuklearna bomba je jača od atomske bombe u Hirošimi. Tu bi bilo više živoh nego mrtvih, tako nešto bi imalo nesagledive posledice

Gosti su i Biljana Šahrimanjan iz Centra za stratešku analizu, kao i novinar Dragan Vujičić.

Vujičić je govreći o najavama SAD da će odgovoriti ako dođe do eksalacije sukoba.

- To jedan hipotetički scenario, to je smokvim list za dalje korake - ocenio je Vujučić.

Veća opasnost su mediji, koji ozverasvaju ruski narod, da je normalno mrzeti Rusije. To uz neodgovorne političare vodi u katastrofu. Evropa je užasnuta ovim što se dešava, kao i normalni Amerikacini, Srbi, Indijci...Gde to ima da je mržnja dozvoljena? Dozvoljena je istina, ali izreknuta u lošem kontekstu

Biljana Šahrimanjan je ocenila da će se borbe nastaviti jer ni jedan predsednik neće da odstupi od svojih stavova.

- Ništa nije zauzeto, gradovi su opkoljeni. Moramo napraviti jasnu razliku - napominje Šahrimanjan.

Neće svet, niti Evropa, niti članice NATO biti iste posle ovoga. Rusija je pokazala da ima hrabrosti da krene na bilo koju državu koji smatra pretnjom. Naopasnija je ratna propaganda.