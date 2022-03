JEVTIĆ U GRAČANICI: Želimo mir i da zavlada poštovanje ljudskih prava, da prestane institucionalno nasilje

Predsednik opštine Štrpce Dalibor Jevtić zatražio je na današnjem mirnom protestnom skupu u Gračanici da se prestane sa institucionalnim naseljem prema Srbima što je pre moguće, i da zavlada poštovanje ljudskih prava. Skupu je prisustvovalo više hiljada ljudi, koji su hteli da iskažu svoje nezadovoljstvo zbog neodržavanja izbora na Kosovu.

Okupljeni su nosili transparente sa natpisom "Mirom protiv Kurtijevog nasilja", "Srbi sa KiM veruju jedino predsedniku Vučiću", "Samo hoćemo naša ljudska prava", "Kurti nas neće oterati sa Kosova", "Kad Srbin zaćuti to je najglasnije".

Protesni skup krenuo je od manastira Gračnanice ka Domu kulture, gde je Jevtić poručio okupljenima da su Srbi iz Prilužja, Raniluga, Kosovskog Pomoravlja, Sirinićke Župe, Gračanice, mirnom protestnom šetnjom poslali vrlo jasnu i glasnu porku - da se prestane sa institucionalnim nasiljem nad Srbima.

"Svi srpski tužioci i sudije koji rade u kosovskim institucijama nakon odluke o suspenziji predsednice suda Ljiljane Stevanović, jutros su napustili kancelarije sve dok se odluka o suspenziji ne promeni. Takođe, svi politički predstavnici suspenduju svoj rad, sa jasnim zahetvom a to je da se prava srpskog naroda poštuju, da se prestane sa instutucionalnim nasiljem nada nama", kazao je Jevtić.

On je istako da sve ono što se dešava u posledenje vreme, u negativnom smislu nad Srbima je jasan namera onih koji danas čine vlast u Prištini, a to je da Srbi zauvek napuste ove prostore, i dodao da je to opasnost.

"Mi ovim protestom, ovom tišinom, vrlo jasno poručujemo da želimo da se borimo demokratski i da je odgovornost na svima, kako na onima koji čine vlast u Prištini tako i na međunarodnoj zajednici, od kojih tražimo institucionalnu zaštitu", poručio je Jevtić.

Jevtić je napomenuo da će u narednim danima doneti konačnu odluku da li će ili ne napustiti kosovske institucujce, kao i da su u stalnom konatku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Naš zahtev i naša odluka dovoljno govori gde smo mi kao politički predstavnici ali srpski narod nalazimo, i kakav je naš položaj", dodao je Jevtić.

Protest je obezbeđivala kosovska policija, a skup je protekao bez incidenata.

