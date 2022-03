PRIŠTINA RUŠI BRISELSKI SPORAZUM! Vučić: Znamo da je Kurti doneo odluke o smeni sudije Stevanović

Znamo da iza smene Ljiljane Stevanović, predsednice Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici stoji Aljbin Kurti i znali smo da je pripremio i smenu šetorice policajaca, samo što je danas odustao od toga zbog pritiska Kvinte, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je istakao da je, kada je potpisan Briselski sporazum, dogovoreno da se srpske sudije integrišu u takozvano kosovsko pravosuđe i oni su to prihvatili kao odluku srpske države.

„Ne može Aljbin Kurti da ruši Briselski sporazum ili bilo ko drugi da ih smenjuje zato što im se ne sviđa, jer je video da je ta žena bila u Beogradu na nekom sastanku. Lagali su da su oni bili na sednici Saveta za nacionalnu bezbednosti“, objasnio je Vučić za Juronjuz.

Kaže da su srpski policajci bili spremni svi da polože oružje i izađu iz policije, u slučaju da je došlo do smene šestorice policajaca.

„Poslušali su me, i dogovorili smo da ćemo razgovarati za sedam dana. Šta bi bilo ako, ne daj Bože, neko siluje srpsku devojčicu, ko će da hapsi, sudi, jer Albanci sigurno neće“, objasnio je on.

Vučić je ukazao da su, na primer u Leposaviću od 108 policajaca 104 Srbi.

„Kada bi ih nadomestili albanskim policajcima, kakav bi haos nastupio. To bi bilo samo pitanje trenutka kada bi veći incident nastupio“, ukazao je on.

Vučić je kazao da se stalno pita kako takve odluke donose u Prištini, kao što je odluka da se ne dozvoli nekom da glasa.

„Osim ako nije pomislio da će tih 50.000 glasova da odluče izbore. Neće ni tih 50.000, ni 100.000, a ni milion, jer će razlika biti ogromna, a razumem Kurtija da bi želeo nekog drugog u Beogradu, ne mene“, rekao je on.

Trenutnu situaciju na KiM Vučić je ocenio kao napetu i mirnu i

izrazio je zadovoljstvo što su današnje demonstracije, koje su Srbi orgnizovali na severu i jugu, u Mitrovici i Gračanici, bili dostojanstvene i mirne i najveće do sada.

„Uočavam veliku napetost. Osetio sam kod njih, na sastanku posle sednice Saveta nacionalne bezbednosti tu napetost. Dalibor Jevtić i ljudi sa juga da traže izlazak iz institucija to je poslednje što sam mogao da očekujem. Ti ljudi su zabrinuti zbog uskraćivanja prava na izbore, ali i zbog problema, kao i kako ih maltretiraju kada vide krštenje srpskog dečaka, pa upadaju do zuba naoružani kosovski policajci i traže kovid dozvole, što inače ne čine“, objasnio je on.

Rekao je da, kada je reč o suspenziji, kako tvrdi Priština, Ljiljane Stevanović, a de fakti smeni, u poslednjoj rečenici saopštenja Kurti kaže da sve radi u dogovoru sa EU i NATO.

„Ja se nikada nisam mešao u pravosuđe, to su radili oni koji Kurtija odavde podržavaju ili su ga podržavali. Samo da mi odgovori i kakve veze ima NATO sa Savetom za pravosuđe, koji je navodno doneo odluku. Nisam znao da je to nova pravosudna norma“, primetio je Vučić

Briselski sporazum više ne postoji

Očigledno je da Briselski sporazum više ne postoji, jer sve što smo imali, Aljbin Kurti ruši, konstatovao je Vučić, nakon poslednjih dešanja na Kosovu i Metohiji.

“Kurti je to srušio, videćemo kako će dalje da se nastavi, pitanje je trenutka kako će dalje da bude rušeno… Ja se tome ne radujem, zahvaljujući tom sporazumu smo devet godina čuvali mir, uspeli da sačuvamo gotovo u istom broju Srbe sa KiM kao 2013. godine što je uzasno teško i ništa od vitalnih, nacionalnih interesa nismo izgubili”, rekao je Vučić.

On je dodao je da je najveći broj zemalja priznalo tzv. Kosovo od 2008.do 2010.godine, posle toga manje, dok je u poslednjih nekoliko godina značajan broj povukao priznanje, te da treba samo pogledati rezultat.

Na pitanje da li za Brisel postoji ili ne Briselski sporazum, Vučić je za Juronjuz Srbija rekao da je Beograd bio najpošteniji prema tom sporazumu, i da su iz EU uvek govorili o njemu, ali da nikad nismo videli konkretnu akciju koja bi naterala Prištinu da sprovede najvežnije odredbe.

Ukazao je da je Brisel Beogradu zamerao tehnička pitanja, a suštinu, Zajednicu srpski opština, “duh, suštinu i so soli Briselskog sporazuma” nije pokrenuo, zato što ih, kako kaže, to ne zanima.

Razlog za to je,navodi, što je najveći broj zemalja EU priznalo nezavisnosti Kosova, i ništa ih ne zanima, osim kako da Srbiju približe priznanju i kako da vrše pritiske na našu zemlju.

“Zato se držim Briselskog sporazuma kao ''pijan plota''. Zato sam molio Srbe da ne prenagljuju, jer najlakše je reći da izlazimo iz institucija.. a, šta ako kažemo da idemo na izbore, na silu otvorimo mesta, kutije, oni će da dođu da pucaju na Srbe, imaćemo rat”, ukazao je Vučić.

Dodao je da je svestan da takvim rešenjem najviše gubi politička opcija koju vodi, ali da je sve bolje nego da se na bilo koji način ugroze mir i bezbednost Srba na KiM.

Na pitanje zašto je Beogradu bilo lakše da razgovara sa Kurtijevim prethodnicima, odgovorio je da je to pitanje za Prištinu, a ne za Beograd.

Mnogi pre Kurtija su, kaže, imali neuopredivo realističniji pristup, rauzmeli su šta je stvarnost na terenu, potrebe Srba, da Srbija ne priznaje Kosovo, dok neki to ne mogu da razumeju.

“Ali, danas imate i Ukrajinu, i onda svi u regionu, a posebno Albanci na KiM misle da je to idealna prilika za njih, da je iskoriste za dalje žigosanje Srba, za dalje sprovođenje kampanje o NATO-u… “, primetio je Vučić.

Na konstataciju da Kurti ne bi ništa radio bez podrške Zapada, Vučić je rekao da je tako i on sam mislio, možda misli i danas, a ne može javno da kaže, ali da je sigurno da Kurti nečiju podršku ima, jer sve što je radio i radi ugrožava mir i stabilnost.

Ponovio je da je Beograd bio spreman na kompromis da bi Srbi glasali na KiM, da su bili spremni da sve ide preko oficira za vezu, ali su iz Prištine insistirali da se Vlada Srbije obrati tzv. “Vladi Kosova”.

“Hteli smo komromis, da Srbi izađu na izbore, prihvatila Kvinta, i Brisel, ali je Kurti rekao - ne, jedino traži priznanje. Priznanje nikada nećete dobiti”, ponovio je Vučić.