Đurđev: NATO snage u BiH više ni ne kriju da imaju plan da ugroze bezbednost i život Milorada Dodika

Zaključci današnjeg zasedanja predstavnika NATO pakta u BiH ne samo da ne sadrže demante i osudu medijskih natpisa o planovima te vojne organizacije da otme srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika, već poručuju da i on i Republika Srpska moraju biti kažnjeni, što je ne samo skandalozna, već i jako opasna poruka - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

- On je podsetio da su i Republika Srpska i Dodik lično već godinama na meti NATO pakta jer ne žele da mu pristupe, a istovremeno održavaju izuzetno bliske odnose sa Rusijom. Otkako je izbila ukrajinska kriza NATO pakt ne samo da vrši pritisak na Dodika, već mu i otvoreno preti, jer mu je dobro poznato da je Dodik jedan od najlojalnijih saveznika i prijatelja ruskog predsednika Vladimira Putina i da je poslednja osoba koja bi se pridružila sankcijama protiv Rusije i ruskog naroda. Kao jedan od članova Predsedništva BiH, on je faktor koji sprečava i to da BiH u celini uvede sankcije Rusiji - napomenuo je Đurđev.

Predsednik Srpske lige smatra da je NATO u BiH svojim ponašanjem opravdao to što je najomraženija institucija među tamošnjim Srbima.

- Pre 23, odnosno 27 godina NATO je bombardovao Srbiju i Republiku Srpsku i očigledno ne žele da se na tome zaustave, jer otvoreno i bez uvijanja poručuju da žele da se ponovo obračunaju i sa Srpskom i sa Dodikom. Uveren sam, međutim, da Dodika i Srpsku ima ko da zaštiti jer Rusija je jasno poručila da svoje ne zaboravlja, a pomenuti su svojim rečima i delima pokazali da su spremni ako treba i da stradaju za Rusiju, što zvanična Moskva ceni i sigurno je spremna da uzvrati istom merom - zaključio je Đurđev.

