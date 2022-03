Stoilković: Mnogo političara, malo državnika!

Invazija NATO-a na Srbiju 1999. godine, bez saglasnosti Saveta bezbednosti OUN, bila je prvo drastično kršenje međunarodnog prava u modernoj istoriji, a kao posledicu toga kasnije kršenje i Helsinškog sporazuma o nepovredivosti državnih granica zemalja članica OUN, čime su otvorili Pandorinu kutiju i stvorili monstruma kojeg sada ni sami ne mogu da kontrolišu, rekao je predsednik Demokratske partije Srba u Makedoniji, poslanik u Makedonskom Sobranju Ivan Stoilković.

Na pitanje kako sa 23-godišnje distance gleda na zločin NATO agresije na SRJ 1999. godine on je rekao da se ne može reći da su velike sile ikada davale i da sada daju prednost međunarodnom pravu nad sopstvenim interesima i ciljevima.

– Ipak, invazija NATO-a na Srbiju 1999. godine, bez saglasnosti Saveta bezbednosti OUN bila je prvo drastično kršenje međunarodnog prava u modernoj istoriji, a kao posledicu toga kasnije kršenje i Helsinškog sporazuma o nepovredivosti državnih granica zemalja članica OUN, čime su otvorili Pandorinu kutiju i stvorili monstruma kojeg sada ni sami ne mogu da kontrolišu. Oni su time zapravo poništili sva prava nas malih naroda „milosrdno“ nam „dozvolivši“ da budemo njihovi vazali, stavivši sveukupnu sudbinu naših država u ruke briselskih činovnika, a od naših političkih elita se očekuje samo da bespogovorno izvršavaju naloge dobijene uglavnom mejlom ili putem duhovitih opaski na Tviteru raznih „sekretara“ za koje niko čak ni u njihovim zemljama nije glasao. Narodi na Zapadnom Balkanu treba da prihvate prihvate vazalstvo „zašećereno“ imaginarnim datumima, otvaranjem novih poglavlja za članstvo u EU, i otud toliki raskorak između političkih elita i naroda u pojedinim državama. Na sreću, ima na našim prostorima i vođa koji čvrsto stoje ispred svog naroda boreći se pre svega i za njegov interes, a ne za interese globalističkih elita. Duboko verujem nas neće spasiti niti Brisel, niti SAD, već mudre balkanske vođe kojima je interes sopstvenog, ali i bratskih naroda, na prvom mestu - rekao je on.

Za aktuelna dešavanja u Urakoji kaže da je situacija krajnje dramatična i da će se tek osetiti posledice po čitavu Evropu i svet, kako geopolitičke i političke, tako i ekonomske prirode.

– Posle tri decenije gomilanja problema na relaciji SAD – Rusija, Rusija je odlučila da odgovori na politiku konstruktivne destrukcije, čime je započela nova faza u njihovim odnosima, pri čemu će najveća žrtva biti upravo Evropa, čiji smo deo i mi. SAD su svojim trajnim kršenjem međunarodnog pravnog poretka i preuzimanjem uloge svetskog hegemona i putem kontinuirane, uglavnom nasilne politike proširenja NATO-a – u šta spada i naoružavanje i pokušaj uvlačenja Ukrajine u pakt – i formalno stvorile neprihvatljivu bezbednosnu situaciju za Rusiju, i odgovor, odnosno reakcija Ruske Federacije bila je sasvim očekivana, kao posledica upravo prethodnog, godinama nasilno nametanog modela odnosa sa Zapadom - rekao je Stoilković.

Na pitanje što SAD okrivljuju Rusiju za kršenje međunarodnog prava kaže da je neozbiljno i licemerno da država koja je prekršila Helsinšku deklaraciju o nepovredivosti granica i Povelju OUN u odnosu na teritorijalni integritet i suverenitet država članica, i to upravo prema Republici Srbiji, poziva da neko drugi poštuje isto to međunarodno pravo.

– Nakon ovakve konstruktivne destrukcije, model sveta u kome živimo je očigledno postao istrošen, dominacija bez kontrole je iscrpila svoje snage. Vreme je za nešto novo, humanije, pravednije, a ovo će nadam se, kao i pri svakom porođaju, ipak biti samo prolazna bol, iako su razmere tragedije u koju je ukrajinsko rukovodstvo uvuklo svoj narod ogromne, i duboko žalim zbog svega što ih je snašlo - rekao je Stoilkov.

Opisujući kako vidi odnos političkog rukovodstva Srbije prema aktuelnim dešavanjima u Ukrajini, rekao je da se Srbija ponovo nalazi u nezavidnoj poziciji i ,,između dve vatre“.

- Sa jedne strane su istorijske, verske i kulturne bliske veze sa Rusijom – koja je jedan od najznačajnijih savremenih zaštitnika srpskih vitalnih nacionalnih interesa na međunarodnom planu i sa kojom Srbija ima veoma korisnu ekonomsku saradnju, posebno u energetskom i vojnom sektoru, a sa druge strane Srbija ima prijateljske odnose sa Ukrajinom koja podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, što je isto tako na liniji odbrane državnih i nacionalnih interesa Srbije. Ne treba zaboraviti ni dobru ekonomsku saradnju sa zemljama EU, i u tom smislu jasnu spoljnopolitičku odluku za nastavak evropskih integracija kao temeljno opredeljenje državne politike. Često i intenzivno razmišljam kakva bi politika mogla da se vodi i kakve bi odluke bile efektivne u ovakvim spoljno političkim uslovima, ali duboko verujem i vidim da Srbija ovoga puta na čelu ima državnika koji se dobro nosi sa izazovima ovog ludog vremena - rekao je on.

Komentarišući to što EU i SAD vrše pritisak da Srbija uveded sankcije Ruskoj Federaciji, kaže da formula odnosa Srbije prema aktuelnoj krizi mora biti krajnje jednostavna – zaštita vitalnih srpskih nacionalnih interesa, jedini je imperativ!

- A srpski vitalni interesi su jačanje ekonomije, dobri spoljno politički odnosi sa EU, saradnja sa SAD, ali i sa Ruskom Federacijom, Kinom i svim državama slobodnog sveta, aktivna politika na očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije na Kosovu i Metohiji, održanje i puna saradnja sa Republikom Srpskom, adekvatan odnos i jačanje položaja srpskog naroda u regionu. A pritiska je uvek bilo i biće, i ne treba ih se plašiti! Neće propasti ni Engleska ni Amerika zbog povlašćenih cena za gas, naftu i naftenih derivate koju je Beograd dobio od Moskve, niti zbog letova Er Srbije na relaciji Moskva-Beograd. Njihovo je da sve urade da nas ubede da je naš spas u našem samoubistvu, i ja uopšte ne sumnjam da oni to rade, ali na muci se poznaju junaci, i mnogo više će nas poštovati ako to ne uradimo. Uostalom, najcrnje je pred svitanje. Na sreću, u Srbiji još uvek narod bira vlast, njegova je poslednja, i to je najveći argument pred ucenjivačima iz tzv. međunarodne zajednice. Znaju oni dobro kako u Srbiji prolaze vazali, i ne samo u Srbiji. Na Balkanu ima mnogo političara, a malo državnika. I upravo u ovakvim izazovnim situacijama se vidi ko je političar, a ko državnik. U tom smislu, ima političara u Srbiji bi hladno po tom pitanju doneli odluku koja je u suprotnosti sa narodnim raspoloženjem i vitalnim interesima države Srbije, ali duboko verujem da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije političar, nego državnik, a državnici donose odluke sa dalekosežnim pozitivnim posledicama ne samo po svoj narod i državu već i po čitav region. Smatram da je Srbija na dobrom putu - rekao je Stoilković.

Autor: