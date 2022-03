'LJUDSKA ŽRTVA NEMA CENU!' Mali u Hit Tvitu: Moramo da očuvamo mir i stabilnost!

Ministar finansija Siniša Mali večeras je, gostujući u Hit tvitu govorio o značaju očuvanja mira i stabilnosti u Srbiji.

Mali je govorio o ekonomskom aspektu bombardovanja.

- Šta je sve uništeno u tih 78 dana? 25 hiljada stambenih objekata, 470 kilometara puteva, 595 kilometara pruga, 18 vrtića, 44 mosta, 19 bolnica, 20 domova zdravlja. Mi smo pet godina direktno, u smislu ekonomije, izgubili - istakao je Mali.

- Svaka ljudska žrtva, nema cenu i nenadoknadiva je - rekao je ministar Mali.

- Zašto ovo govorim? Iz perspektive sadašnjosti. To je ono što predsednik Vučić govori, da očuvamo mir i stabilnost u našoj zemlji. Ne želimo da budemo pioni, kako bi sačuvali mir i stabilnost. Mislim da su te dve reči važnije nego ikada, mislim da je to što predsednik Vučić govori važnije nego ikada. Samo da budemo svesni šta možemo da izbegnemo. Predsednik je i u govoru u Kraljevu rekao da je to agresija, važno je da gajimo i kulturu sećanja na žrtve NATO agresije, ali je rekao i da moramo da idemo dalje, ali ono što je važno, Srbija sedi na svojoj stolici - rekao je Mali.