Stefanović o navodima Ričarda Kramera: Neću da pređem preko još jedne teške laži o Srbiji

Ministar odbrane Nebojša Stefanović oštro je reagovao na pisanja opozicionih medija koju su preneli navode američkog istraživača Ričarda Kramera kojem, kako je naveo, fali samo naslov "Srbiju ponovo treba bombardovati".

Izjavu ministra Stefanovića, objavljenu na njegoviom Fejsbuk profilu, prenosimo u celosti:

Američki istraživač Ričard Kramer napisao je, a opozicioni mediji u Srbiji odmah preneli, članak o Srbiji u kojem ima svega – zlobe, falsifikata, manipulacija, laži, a nedostaje mu samo prikladan naslov – Srbiju ponovo treba bombardovati! To bi bio pravi i pošteni naslov za članak u „Foreign Policy“, koji su mediji pod kontrolom Dragana Đilasa, preneli baš na dan kada je počela agresija NATO na Srbiju.

Poruku smo shvatili, ali neću da pređem preko još jedne teške laži o Srbiji, makar ona bila uvijena u formu kvazistručnog članka u uticajnom časopisu. Srbija je predugo bila žrtva laži i manipulacija, koje su se bez odgovora taložile jedna na drugu, da bi na kraju pre tačno 23 godine dovele do tragedije u kojoj smo platili najvišu cenu. I baš na taj dan nam se „čestitkom“ javlja istraživač Kremer.

Niko više ne može da optuži Srbiju da je „pretnja za regionalnu bezbednost“, kao što to radi Ričard Kremer i da pomisli da ćemo mu to prećutati. Kome to Srbija preti u regionu? Odakle takva ideja i povod, osim iz zle volje američkog autora? Možda Srbija preti putem inicijative Otvoreni Balkan, pa je do sada već uspela da zastraši Albaniju i Severnu Makedoniju, a na redu su i ostali u regionu? To jeste pretnja, ali je pretnja siromaštvu i slabim ekonomijama, sporom razvoju i sporom kretanju ka Evropskoj uniji. To je najveća pretnja Aleksandra Vučića, ali ne regionu nego ljudima poput Ričarda Kramera, koji su opsednuti željom da se Balkan nikad ne promeni i da zauvek ostane mesto gde se narodi tuku među sobom, do istrebljenja, gde ostaju siromašni i bez budućnosti.

Pogodio je Kremer da pod Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića Vlada Srbije ubrzano gradi svoju vojsku. Ponosni smo na to, zato što možemo da uradimo za svoj narod ono što radi svaka jaka i odgovorna država. To znači da Srbija brine o sebi, o svojim građanima i o njihovoj bezbednosti. Zar je trebalo da budemo ponosni što su svi pre Aleksandra Vučića urnisali našu vojsku i naš odbrambeni sistem. Kaže da je vojno jačanje Srbije krajnje zabrinjavajuće, ali pitamo – za koga? Da možda nema nekih novih planova da neko ponovo udari na Srbiju, pa je sada to „zabrinjavajuće“, jer Srbija više nije slaba i dezorijentisana, nego je snažna, miroljubiva i stabilna država, lider ovog regiona.

Ovaj jastreb i manipulator kaže da se Srbija stavlja u sukob sa Briselom i Vašingtonom zato što se oslanja na gas i naftu iz Rusije. Zašto to isto ne napiše za Nemačku i Italiju, na primer, ili za bilo koju drugu evropsku državu? Cela Evropa se oslanja na gas iz Rusije, ali samo je Srbija zbog toga opasna i neprijateljska. Dokle treba da slušamo ovakve huškače, koji već decenijama vrte istu ploču i opet imaju neku publiku da sluša njihove prazne i zlobne komentare? I laži, naravno – da su Vučić i Srbija krivi što je dijalog sa Prištinom „postao prazan“. Čista laž, zato što je Priština ta koja opstruira i blokira dijalog, jer ne želi dogovor i kompromis i to odlično znaju svi i u Briselu i u Vašingtonu.

Ričard Kramer ima velike probleme sa Srbijom, ali ima i genijalno rešenje – da neko drugi dođe na vlast – kaže „hrabro i iskreno rukovodstvo da prizna grehe iz prošlosti“. Prvo, koje grehe to treba da priznaju Srbija i njen predsednik? To što je ubedljivo najsnažnija i najstabilnija ekonomija u regionu, najveći primalac investicija iz najbogatijih zemalja sveta? Ili možda to što se sa pandemijom korone izborila kao retko koja zemlja na svetu. Ili je greh što je sa Vučićem Srbija krenula ka članstvu u EU i na tom putu odmakla najdalje od ostalih kandidata? Greh je i to što pomaže svojim komšijama kad god su u nevolji, nekada vakcinama, nekada hranom, uvek kada zakažu svi oni koji obećavaju, a pomoć ne stiže? I kome to Srbija treba da prizna grehe – možda njemu, Ričardu Krameru lično, kobajagi ekspertu koji širi lažne vesti, dezinformacije i crnu propagandu?

A to što bi voleo da na mestu srpskog predsednika vidi nekog drugog umesto Aleksandra Vučića, to mogu da razumem kao očajničku želju jednog američkog simpatizera (ili možda uposlenika) srpske opozicije. Ali moram i da se nasmejem i da i jednima i drugima poručim da se tome ne nadaju. Aleksandar Vučić jeste problem za ovakve ljude, zato što je njegova Srbija jaka, stabilna, bezbedna i napreduje kao nikad u svojoj istoriji. On je ogroman problem za njih zato što je sa Vučićem Srbija sama sebi na prvom mestu i niko drugi. To je politika koja dovodi do besa i Ričarda Kramera, njegove prijatelje u Srbiji i sve one koji misle da pritiscima, pretnjama, lažima i uvredama mogu da zaustave i slome današnju Srbiju. Zaboravite na to, od toga neće biti ništa, u tome vam neće pomoći ni stotine ovakvih prljavih članaka. Zato što laž ne može da pobedi istinu i zato što mržnja nikad ne može da pobedi ljubav prema svojoj zemlji.I više to nećemo da vam prećutkujemo.