'DOSTOJEVSKI JE VEĆI OD SVIH OSTALIH ZAJEDNO!' Vučić oštro reagovao zbog rusofobije na zapadu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je srećan što u Srbiji nema antiruske histerije.

- Ja postavljam pitanje Univerzitetu u Milanu, kao čovek koji je pročitao ceo opus Dostojevskog. Dostojevski na jednoj strani, svi ostali na drugoj - možete li da kažete da su jači od Dostojevskog? Znate, kad ukinete operu Čajkovskog u Zagrebu, to je onako, sramota. Treba da se stidite. Pošto imate i Verdija i druge. Ali Dostojevski je važniji i veći od svih ostalih zajedno. To nije samo književnost, već i filozofija i religija. Ti kroz analizu Zosime i Aljoše vidiš sve od čega je čovek satkan. I onda kažu to više ne važi, pošto su politički ljudi na nekoga - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je srećan što u Srbiji nema takve histerije, iako ima navijanja.

- Zadovoljan sam što ljudi u Srbiji ne mrze nikoga. A da li ima navijanja i neobjektivnosti, ima i zbog toga nisam posebno srećan. Ali to smo mi Srbi - izjavio je on.

