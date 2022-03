VUČIĆ O SERIJALU 'JUNACI DOBA ZLOG': Ne mogu da verujem da su napali vladiku Irineja i Ljilju Smajlović

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na kampanju koju vodi SNS.

On kaže da je ponosan da ne njegova stranka ne pravi filmove o političkim protivnicima.

- Nisam mogao da verujem da u "Junacima doba zlog" napadnu vladiku Irineja i Ljilju Smajlović. Ali to njima neće da smeta, to može samo da im koristi. Ja svaki put postavljam isto pitanje. Oni su svi tako normalni i mudri, a neko ih tako ubedljivo pobeđuje. Onda nešto drugo sa njima nije u redu - rekao je Vučić.

Vučić kaže i da među njegovim političkim protivnicima ima mnogo dvojkaša, i da mu je drago što takve ljude kandiduju.

- Gledao sam kada je neko od njihovih novinara rekao da njih gledaju pametni ljudi. To su defakto rasne teorije, to je nešto što ne smete da izgovorite. O tome morate 100 puta da razmislite pre nego što kažete. Ja mislim da je suština u tome da su ljudi sada razumeli. Pitao sam se da li ćemo izdržati celu kampanju da vodimo na pozitivan način. Nisam nikome branio, već sam sebi zadao da govorim samo o rezultatima i programu. A pričali su o kokama u Moroviću, da je Danilo šef Kavačkog klana, da je Vukan kriv... - kaže on.

