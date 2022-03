'NAROD NEĆE MRŽNJU' Vučić o Beogradu na vodi - Vidim tamo opozicione političare koji piju kafu, pa im mahnem

Presednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je video napade na Beograd na vodi i da to pokazuje da se politički protivnici vraćaju na sve priče koje su ispričane

- Zoran Janković i Milan Bandić, obojica su hvalili taj projekat. Kad živite morate da verujete u nešto i u rezultat koji ćete da ostvarite. Zoran Janković je ostavio mnogo iza sebe. U LJubljanu dolazi više turista nego u Beograd. Ako on kaže da Vučić vodi ok politiku, hvala mu za to, to je za poštovanje. Mi moramo da učimo od njega - rekao je predsednik.

Vučić kaže da je nervoza kod mnogih ljudi velika, pošto ne mogu više javnost da obmanjuju izmišljenim pričama i istraživanjima.

- Zato što će da izgube. Narod neće mržnju. Vi napadate Beograd na vodi na koji je ponosan svaki Beograđanin. Ja retko idem tamo, ali vidim i opozicione političare koji piju kafu. Pa im mahnem - rekao je Vučić u emisiji "Ćirilica" koju vodi Milomir Marić.

