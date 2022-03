'SRBIJA DOBIJA VELIKU LUKU' - Predsednik Vučić najavio važan projekat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučič je rekao da i dalje ima stvari koje moraju da budu urađene i da će ići u sva mesta gde ljudi kažu da se ne osećaju dobro.

- Ja ću ići i u Krivelj i u Metovnicu. Naravno da ima problema, ali ići ćemo da rešavamo to. Jedan podatak uzmite u obzir. 2012. godine znate li koliko je bilo automobila u Boru. 2953. Danas ih je više od 17.000. Vratio se život u Bor, Majdanpek. Pravimo veliku luku u Prahovu. Kada to sve uradimo, kada podignemo dodatno Kladovo, ne samo sa prevodnicama na Đerdapu, već sa ulaganjem u puteve, to će biti fantastičan deo Srbije. Rtanj se podiže, sve se podiže, ali je ostalo još mnogo toga da se uradi. Užasan nam je put, recimo, od Žagubice do Borskog jezera. To su stvari koje moramo da uradimo - rekao je Vučić.

Vučić je podsetio i da je izgrađeno 320 kilometara novih pruga, i da su pruge bitne i za čist vazduh.

- Urađeno je mnogo, i to su velike stvari za nas - tvrdi predsednik Srbije.

Radovi na proširenju kapaciteta i modernizaciji Luke Prahovo kod Negotina počeće u septembru, a ceo kompleks biće završen do 2024. godine, najavljeno je ranije.

