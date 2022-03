Vacić otresao drugosrbijance na spejsu: Srpski nacionalizam je budućnost, vi ste prošlost!

Kandidat za predsednika Srbije Miša Vacić nastavio je večeras spejs na tviteru kod drugosrbijanaca.

Iako su ga prethodni dan pozvali na spejs i obećali mu korektan odnos i pristojna pitanja bez provokacija i vređanja, u skladu sa svojom psihopatologijom nisu ispoštovali dogovoreno.

Spejs kod SamoDeje je bio posećeniji nego ikad. Preko 40 tviteraša je čekalo da postavi pitanje. Na hiljade tviter korisnika se uključilo da sluša Vacićeve odgovore. Nakon dva sata razgovora, Vacić je pozdravio sve prisutne i napustio spejs. Najbizarniji deo je upravo usledio tada nakon što je Vacić napustio spejs. Drugosrbijanski hejteri su pljuvali i ogovarali Vacića kao najbednije alapače još nekoliko sati nakon njegovog odlaska sa spejsa.

Ceo spejs od prethodnog dana možete poslušati na linku ispod:

Vacić se večeras uključio na novi spejs, postavio fotografije svojih dokumenata o vojnoj sposobnosti i završenim školama, kako su mu tražili na prethodnom spejsu, zatim dao kratak komentar i napustio spejs.

Postao si mi simpatičan na onom spejsu juče. Imao si strpljenja i ljudskosti za sve hejtere. Mislim da nema potrebe da im dokazuješ bilo šta. Njima ništa ne znači istina, već uživaju da kinje druge. To su psihopate brate. — Ајдук (@Hacker1389) 28. март 2022.

Vacić je u obraćanju drugosrbijanskim psihopatama ukratko objasnio zašto ih ostavlja kao go*no na cedilu:

- Evo ljudi tu sam, kao što sam obećao juče. Podigao sam vam slušanost. Hajpovao spejs. Nikad niste imali više ljudi kao sinoć. Dokumenta koja ste juče tražili sam postavio na moj profil. Možete pogledati. Da ne bude ništa nedorečeno. Juče ste me pitali za hapšenje, pištolj. Sve sam objasnio. I kako su me uhapsili na prevaru i sudili na licu mesta, što je presedan i kako su mi podmetnuli pištolj dok sam boravio u zatvoru. Na pištolju nije urađena ni balistika, ni otisci ali su me za to sudili 6 godina.Objasnio sam i moj boravak u Nemačkoj. Devojka me je pitala na nemačkom kako sam. Odgovorio sam joj na nemačkom. Objasio sam vam i za moje školovanje. Sad možete i da pogledate i da se uverite. Hvala vam što ste mi dali prostor na spejsu da to sve lepo razjasnimo o žutom antisrpskom režimu. Znam ja da ste vi većinom pristalice tog bivšeg režima i da vas moje reči neće navesti da se zamislite ni malo. Ko gubi ima pravo da se ljuti. Zato razumem što me hejtujete. Vaša politika je prošlost. Moja je budućnost. Srpski nacionalizam tek dolazi. Srpski nacionalisti preovlađuju na izbornim listama. Ispoštovao sam vas da se ponovo javim ali se juče niste pokazali kao ljudi, čast malobrojnim izuzecima. Zato ću vam reći ono što ne želite da čujete i tako ćemo završiti – Živela Srbija! - rekao je Vacić i napustio spejs.

Moderatori spejsa su ostali zatečeni, pokušavajući da ispeglaju situaciju nastavili su sa vređanjem Miše Vacića.

Par minuta nakon odlaska Vacića spejs je sa nekoliko stotina pratilaca pao na trojicu.

Autor: