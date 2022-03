INTERVJU KAKAV DO SADA NISTE VIDELI! Vučić EKSKLUZIVNO u emisiji 'Amidži šou': O prvoj ljubavi, vojsci, odrastanju, snovima i željama za budućnost! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je večeras ekskluzivni gost emisije Ami G Show na RTV Pink. On je, između ostalog, po prvi put govorio o svom detinjstvu, roditeljima, odrastanju ali i željama.

Predsednik je na samom početku odgovarao na ''pitanja iz leksikona'', gde je otkrio da je kao mali imao nadimak "Alek", kako ga, kako je dodao, odavno niko nije zvao.

- Visok sam 198, a imam 118, ili 119 kilograma - otkrio je predsednik.

Govoreći o prvoj ljubavi, predsednik je rekao da je to bila ljubav koju je upoznao na Tari, ne želevši da otkrije ime simpatije.

On je takođe otkrio da je sa premijerkom Srbije Anaom Brnabić najbliži, a da je osoba kojoj se divi, jeste Fjodor Mihailovič Dostojevski.

- Nisam ni sujeveran - rekao je.

Govoreći o muzici, Vučić je rekao da nema vremena da je sluša, a da voli da se opusti uz neki kvalitetan sport.

Na pitanje o ceni mleka, predsednik je naveo nekoliko prouzvođača, i otkrio cene istih.

- To moram da znam kao predsednik Srbije, znate da nabavljamo i mleko u prahu - dodao je Vučić.

Predsednik se dotakao i amnegdote koju je premijerka Brnabić ispričala kada ju je predsednik pozvao rano ujutru, kako bi je pitao za cenu maline.

- Video sam da je proizvođač Maroko, kakav bre Maroko? Mislio sam da je Arilje ili Ivanjica - dodao je Vučić.

- Dačić ima strašan trik. On zna da ga zovem do sedam najkasnije. On ne pije alkohol, ali mu treba da se razbudi... Ja sam shvatio da često nastavi da spava, i tako sam ga onda zvao na svakih 15 minuta - rekao je Vučić.

Kako je otkrio, on je uvek budan oko pet sati ujutru, a leže oko 10, 11 ili 12 noću. Imam i visok pritisak, navikao sam na terapiju, ali eto... Volim da ustajem rano - rekao je Vučić.

Govoreći o predsedniku SAD Bajdenu, kao i pitanju šta bi uradio da je na njegovom mestu, Vučić kaže da, ako je pitanje stvarno, obišao bi Kolorado, Jutu i Nevadu, tamo gde, kako je dodao, niko ne ide - dodao je Vučić.

Govoreći o talentima, Vučić je rekao da nema ni jedan, misleći na ples, muzikalnost i sl.

Opisivajući svoj radni dan, Vučić je istakao da on nakjčešće traje 12 sati, navodeći da voli da radi, i da mu ništa ne predstavlja problem.

- Možda ne volim akreditive... Sve što je formalno, birokratski, to je za mene dosadno - dodao je.

"Dobro veče moj živote" jeste pesma koju najčešće poručuje u kafani, otkrio je predsednik.

Govoreći o ženi koja je za njega u mladosti bila najlepša, kako Vučić kaže, jeste Demi Mur.

RATNI DRUG IZ VOJSKE

- Nas dvojica smo najviše puta bežali. Ja sam jednom upao u Tilovo, to je reka, smrzao sam se tu. Tada smo klinci bili, ja sma u vojsku otišao sa 18 godina. Mislili smo da su to neka srećna vremena - rekao je predsednik, komentarišući snimak gde se pojavio njegov drug iz vojske.

Vučić se potom dotakao i plesne emisije u kojoj je učestvovao, navodeći da bi pojedine plesne korake sada teško ponovio.

Vučić se dotakao i svog školovanja, odnosno, njegovog trenerskog posla, navodeći da zbog obima posla koje ima kao predsednik, nije mogao u potpunosti da se posveti tim obavezama.

- Nekada sam želeo da budem sportski komentator, a danas želim da postanem košarkaški trener. Probao sam, ali to mi je propalo. Šuškao sam kao dečak, ali eto, mislim da je do toga - dodao je Vučić.

PREDSEDNIK IZ MLAĐIH DANA:

Predsednik je potom imao priliku da pogleda snimak sebe iz mlađih dana, kada je govorio za jednu televiziju.

- To je ona akcija "Mladost Evrope", tada sam imao prvi put priliku da govorim - rekao je Vučić, pa dodao:

- Pokojna Gordana Suša i moja majka su bile drugarice, i radile su zajedno... One su jednom sedele, i pričale, ja sam to slušao... Koliko je tada bilo teško da se dobije dozvola, da prođete komisije... To nije pitanje podobnosti, struke... Danas možete šta hoćete i kako hoćete - rekao je predsednik.

"MAJKA MI JE BILA PRAVA LEPOTICA"

Govoreći o porodici, Vučić je istakao da je majka bila izuzetno lepa žena, a da je otac bio dosta strožiji.

Na pitanje, kada je odlučio da postane političar, Vučić je istakao da je sanjao da postane advokat, a da o politici nije sanjao.

- Bio sam i navijač, dugo... Danas sam isto, ali ne idem više na stadione, i ne glumim jačeg nego što jesam - rekao je predsednik.

ANEGDOTA O MINISTRIMA

- Šalje mi Zoran Đorđević poruku da je istrčao maraton i da je super. Ja ne odgovaram ništa. Šalje mi Marko Đurić kako je istrčao 42 kilometara. Nisam im ništa odgovorio na to. Posle sam pitao šta nije urađeno. Onda sam ih pitao što su išli da trče i koliko je potrebno da se pripremaju za to - rekao je on.

OMILJENI MINISTAR

Na pitanje o omiljenom ministru Vučić je istakao da je u pitanju Siniša Mali, koji je, kako je dodao, zaslužan za brojne projekte.

Govoreći o Beogradu na Vodi, predsednik je istakao da je to vizija koju je imao još 2004. godine.

- Vodio sam kampanju, i sve što sam mogao, Šešelj je bio u Hagu, i nije bilo ni finansija, sva vlast u rukama Demokrata... a ja sam snevao velike snove, i sećam se užasnog razočaranja posle prvog kruga... Drakulić je dan posle prvog kruga podržao Bogdanovića... Tada upoznajem prijatelje iz Izraela... Okačio sam neku sliku na bilborde, a ljudi mi kažu da ih skidam, i rekli su mi da mi fali politike, i tada smo promenili potpuno kampanju, i procenat je bio zapanjujuć - dodao je.

BEOGRAD NA VODI

- Od najružnijeg dela Beograda, napravili smo najlepši. Danas gradimo metro, a 2029 ćemo imati obe linije, to će promeniti izgled zemlje - otkrio je Vučić.

Predsednik je potom imao priliku da igra igricu ili-ili, gde je birao ko iz njegovog okruženja najviše voli da spava.

- Ivica... On definitivno.. Nedimović je ranoranilac, veoma je vredan čovek... ivici ćete teško naći konkurenciju - nasmejao se predsednik.

Predsednik je potom imao priliku da bira između Željka Mitrovića i Ivice Dačića, gde je izabrao Mitrovića, kog, kako kaže, često ne može da nađe po 72 sata.

- Pobednik je Željko, on je bez konkurencije - rekao je Vučić.

"NE SMETAJU MI ŠALE UPUĆENE NA MOJ RAČUN"

Govoreći o šalama upućenim na njegov račun, predsednik je istakao da ga ništa ne vređa, i da se teško može uvrediti, misleći na brojne mimove, gifove i naslove.

Govoreći o spornoj dukserici, koja je bila predmet ruganja, pojedinih opozicionih medija, Vučić je istakao da će isti, pokloniti Ognjenu Amidžiću.

- Biće teško odvojiti se od njega - nasmejao se Vučić.

Govoreći o dešavanjima u Ukrajini, predsednik je istakao da će se Srbija potruditi da o svemu vodi računa.

Predsednik je potom imao priliku da bira između dva pitanja. Jedno je bilo da pobedi na izborima, a drugo da Zvezda bude prvak Evrope, dodajući da bi voleo da Zvezda bude prvak, jer je to njegova prva ljubav i najveća strast.

Vučić je potom imao priliku da na nemoj karti Srboije pokaže gradove u Srbiji.

"ZNAM SVAKU OPŠTINU U SRBIJI"

- Svaku opštinu znam, i oko 80 odsto sela - rekao je Vučić.

Vučić je potom imao priliku da na nemoj karti pokazuje gde se nalazi nekoliko banja u Srbiji, a predsednik je pogodio svaku koja je bila zadata od strane voiditelja.

- Misliće ljudi da je namešteno - nasmejao se predsednik.

"ZAHVALAN SAM BANETU IZ GARAVOG SOKAKA"

- Bane je bio jedan od retkih koji se obratio ljudima na skupu u Novom sadu. On je rekao samo: "Ljudi izađite na izbore. Oni su važni, i nije važno ko je interesantan, već ko je ozbiljan". Nama je Preletačević često pravio probleme, i mislio je na to - dodao je Vučić.

Predsednik se potom dotakao i današnjih naslova u Kriku, dodajući da takve stvari ne bi komentarisao, a da će organi raditi svoj posao.

- Na njima je da rade na tome, to je važno - dodao je.

ŠKAKLJIVA PITANJA:

Na pitanje da navede neku političku stvar zbog koje se kaje, Vučić je preskočio pitanje, dok je na pitanje kog opozicionara voleo da vidi u svojim redovima, predsednik se našalio da su svi njegovi.

Na pitanje u kog saradnika se razočarao, a potom mu pružio drugu šansu, predsednik je rekao da ih je mnogo, i da ne želi nikoga da izdvaja.

Govoreći o tuči, predsednik je rekao da je to najčešće bilo ili zbog politike ili sporta.

- Sramota me je, iskočio bih iz kože... Ja sam Danilu uvek govorio da svetom ne vlada Tajson, već Obama - dodao je.

- Kajem se i sramota me je - naveo je predsednik.

Govoreći o stvarima koje javnost nije imala prilike da sazna, Vučić je rekao da najviše mrzi da proba obuću, i da nikada ne seda, već to radi stojeći.

- Ja izmerim cipelu do cipele, i to je to - nasmejao se predsednik.

PRIJATELJSTVO SA PUTINOM

Kaže da je 19 puta viđao Putina i da je ruski lider veoma inteligentan.

- Najteže je kada je veoma tih. To je bilo dva puta, ali je to bilo davno - izjavio je Vučić.

Na pitanje voditelja kako bi se Srbija ponašala da ima nuklearno oružje, Vučić je rekao da bi tada bio bolje raspoložen.

Predsednik je istakao i važnost nuklearne energije, a da su samo nas ubedili da potpišemo moratorijum na nuklearke.

- Ispali smo najgluplji. To je bilo pre nekih 20,30 godina - rekao je on.

On je rekao da je Belgija ukinula moratorijum i da Srbija to može da uradi, ali je to skupo i komplikovano.

- Veće nuklearke koje Rusi grade koštaju bar 12 milijardi evra - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da je Srbija u Kini jedna od 10 najpopularnijih zemalja, a on jedan od 10 najpoznatijih lidera.

MANDINA ŽELJA

Predsednik je rekao da je pokojni Manda tražio da bude renovirano Pozorište Boško Buha.

- Njemu smo to obećali. Imali smo mnogo problema, ali će to biti urađeno - rekao je Vučić.

PARTIJA KOŠARKE SA PREDSEDNIKOM

Predsednik je potom imao priliku da se oproba i na improvizovanom košarkaškom terenu, gde je svaki postignuti poen vredeo 50.000 dinara, a taj novac je bio namenjen u humanitarne svrhe.

- Da ja dam za 50.000! - rekao je Vučić i odšetao do koša, nakonj čega je još jednom ubacio poen.

Nakon šutanja, Amidžić je saopštio da je ukupna vrednost prikupljenih sredstava 500.000 dinara.

DEGUSTACIJA I POZNAVANJE VINA:

- Volim vina, 20 i nešto godina. Ponosan sam na to što Srbija ima sve bolja vina. Ljudi da znaju, kada jedna zemlja velikom brzinom napreduje, to se vidi po vinarskoj tehnologiji - rekao je.

On je spomenuo bugarska vina, u koja se godinama ulagalo sve više, navodeći primer uspešnosti.

- Francuzi su bez konkurencije, potom Italija, i broj tri SAD, četvrta Španija, Čile, Nemačka, Argentina - nabrajao je Vučić.

Kako je rekao, srpska vina su toliko napredovala, da je pre 10 godina moglo da se kaže da je Hrvatska decenijama ispred nas, a da su trenutno samo Slovenija i Mađarska.

- Imam mnogo omiljenih srposkih vina, ne bi bilo fer da otkrivam koje je, zbog svih mojih drugova - dodao je Vučić, i kazao da Ana Brnabić voli da pije pivo.

Predsednik je rekao da je najčešće pitanje koje dobija da nađe nekome posao.

- Jednom su mi tražili da im "sredim" tehnički pregled - rekao je Vučić.

On je rekao da će u nedelju glasati po savesti, a Amidžiću je za kraj emisije poklonio kapu srpskih železničara.

- Od tog dana železnica u Srbiji ponovo žive. Stiže se za 33 minuta - rekao je Vučić.