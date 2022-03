ZAMENIK GRADONAČELNIKA I KLJUČNI ČOVEK KAMPANJE SNS: Dok je Vučić predsednik, Srbija neće voditi ratove

Izbor Aleksandra Vučića garantuje mir, stabilnost i razvoj Srbije, poruka je zamenika gradonačelnika Beograda i zamenika šefa izbornog štaba SNS Gorana Vesića.

On je sumirao rezultate kampanje svoje stranke, koja ulazi u finiš pred izbore zakazane za 3. april.

Mada se čini da je ova kampanja ostala u senci sukoba u Ukrajini, prema Vesićevim rečima, nije poremetila predizborne poruke koje SNS šalje biračima.

Birači će sve reći o političarima koji dele ljude na podobne i nepodobne Vesić smatra da nije njegovo da komentariše Đilasovog kandidata za gradonačelnika Beograda Vladetu Jankovića, koji je, kaže, jasno stavio do znanja da prezire ljude koji ne žive u krugu dvojke. - Oni koji misle da građane mogu da dele na podobne i nepodobne, na pametne i glupe, na one koji žive u centru grada i u Marinkovoj bari na izborima će dobiti odgovor građana, i to onakav kakav zaslužuju. Ako vi prezirete ljude koji misle drugačije, onda je jasno kakav ćete odgovor na biralištima dobiti. Ja sam napravio pokretnu kancelariju i nikada nisam rekao da u nju mogu da dođu samo oni koji su glasali za Vučića i SNS jer to nije normalno. Ako ste izabrani ili pretendujete da bude izabrani na neku javnu funkciju, valjda je normalno da taj posao obavljate u interesu svih građana. Svi imaju pravo da dobiju neku komunalnu uslugu ili odgovor na pitanje koje ih interesuje - naglasio je sagovornik.

- Mir i stabilnost su i ranije bili deo naše kampanje, samo je sada agresijom Rusije na Ukrajinu taj slogan izbio u prvi plan. Mi garantujemo, dok je Aleksandar Vučić predsednik Srbije, da u našoj zemlji neće biti rata niti će Srbija učestvovati u tuđim ratovima. Garantujemo da Vučić vodi srpsku politiku, ne rusku, američku, tursku, već isključivo srpsku politiku u interesu građana naše zemlje. A naš najveći interes jeste da se Srbija sačuva od sukoba. Kada kažemo stabilnost, mi garantujemo da ćemo obezbediti političku i ekonomsku stabilnost. Da se Srbija razvija i da u ovo vreme krize koja dolazi, a niko od nas ne zna šta će se sve dešavati, imamo dobru snabdevenost hranom, lekovima, energentima, jednom rečju, svime što je potrebno ovom narodu - naglasio je Vesić.

Politika nije fontana želja, ali mnogi to ne shvataju Na pitanje gde sebe vidi posle izbora Vesić se slatko nasmejao: - Nigde. Politika nije fontana želja. Uvek mi je bilo smešno kada sam gledao pojedine ljude tokom izbora koji su sebe već projektovali na određene funkcije. To su ljudi koji nikad nisu radili kampanju, pa ne znaju da izbori nikada nisu izvesni, da su vrlo teški i laki su samo za gubitnike. Kada se završe i vidimo izborne rezultate, tada će naša stranka, ukoliko dobije podršku građana, odlučivati da li će i ko će obavljati određenu funkciju. Tada ćemo videti i da li je moja stranka zadovoljna mojim dosadašnjim radom, a od toga će zavisiti da li ću ja obavljati neku funkciju ili neću.

Vesić je otkrio da je, zahvaljujući Vučiću, Srbija počela da se priprema za ekonomsku krizu prouzrokovanu sukobom u Ukrajini mnogo ranije nego što se to mislilo.

- Vučić je nama, svojim saradnicima, još u novembru govorio da misli da će doći do rata u Ukrajini i da mi treba da pripremamo zalihe hrane i spremamo zemlju. On je veoma zabrinut za situaciju u svetu zato što je veoma odgovoran. Razlika između politike i nekog drugog zanimanja jeste to što odluke političara utiču na život miliona ljudi i Vučić je toga svestan. Posebno ga brine to što misli da će mnogi na Balkanu iskoristiti ovu krizu u Ukrajini da rasplamsaju druge sukobe, posebno na KiM, gde imate neodgovorne postupke prištinske vlasti s Kurtijem na čelu. Oni pokušavaju da ovo iskoriste da bi proterali Srbe.

Zašto sam napravio Sićve TV - Ja nisam tipičan političar, već neko ko obavlja državnu funkciju u lokalnoj samoupravi i moja obaveza jeste da pokušam da rešim probleme. Uradio sam ono što bi svi trebalo da urade: napravio sam pokretnu kancelariju, idem iz mesta u mesto i razgovaram s ljudima. I, umesto da svi to pozdrave, imate apsurdnu situaciju da sam postao predmet napada zato što radim - rekao je Vesić i objasnio: - Napravio sam Sićve TV, koja nije televizija, nego na mojim profilima na društvenim mrežama Fejsbuk, Instagram, Tviter i Tik-tok emitujem šta sam radio tokom jednog dana. I sad me napadaju ljudi koji ne rade ništa i pitaju odakle Vesiću pravo da emituje šta radi tokom dana i reklamira se. Pa, majstore, idi ti radi, pa se reklamiraj. Naglašavam da se to ne odnosi samo na ljude iz opozicije, već i na mnoge ljude iz moje stranke.

Na pitanje šta očekuje da će se dogoditi 4. aprila Vesić ističe da imamo paradoksalnu situaciju kada je u pitanju deo opozicije.

- Svaki izbori su politička utakmica, to je kao kad igrate fudbal, pa želite da odete na Svetsko prvenstvo. Međutim, deo opozicije se ponaša kao da izbori ne postoje, oni učestvuju na njima, ali se ne pripremaju za izbore, već za dan posle izbora, što je vrlo čudno i ne postoji nigde u svetu. Oni već unapred znaju da će na tim izborima izgubiti, te deo opozicije predvođen Đilasom već sada priprema birače da će biti pokradeni jer želi da izazove demonstracije. Protesti su jedino što Srbiji u ovom trenutku ne treba pošto to znači destabilizaciju zemlje, teranje stranih investitora i pokušaj da se izazovu sukobi u Srbiji da bi se na silu uzela vlast, što je u ovom osetljivom trenutku u svetu vrlo opasno za Srbiju - rekao je Vesić i konstatovao da izborna krađa nije moguća ni teoretski jer ima toliko kontrole da je to apsolutno nemoguće.