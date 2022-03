Vučević: Kuća nam je u 20. veku mnogo gorela, a sad nam treba malo mira. Zato nam treba jak predsednik

Srbija je naša kuća i mi 3. aprila biramo domaćina, naglasio je potpredsednik SNS Miloš Vučević.

- Biramo prvog među nama, onog koji treba da se bori za nas. Kuća nam je u 20. veku mnogo gorela, ginuli smo, a sad nam treba malo mira. Da sačuvamo kuću. Da je uredimo. Da sačuvamo Srbiju. Zato nam treba pobeda jakog, odgovornog predsednika. Važno je da shvatite, na aprilskim izborima nema prostora za milimetar igre, važno je da se na ovim izborima ne igramo, izbori nisu šala, nije to kocka - da malo vidimo ko je kakav. To bi bilo neodgovorno i vrlo opasno. Jako je važno odneti ubedljivu pobedu, jer mi ne možemo uticati na svet, ali svet može uticati na nas. Pokažimo svetu da znamo šta želimo, da smo jedinstveni, da smo spremni da sačuvamo kuću. Da smo svesni urađenog dosad, da sve to zaslužujemo! Hvala svima na onome šta ste radili za našu kuću, našu Srbiju, za našu decu, decu naše dece, naše najstarije. Hvala svima na fantastičnoj atmosferi na tribini u Slanoj bari, znam da smo spremni i da smo upamtili šta je važno 3.aprila!

