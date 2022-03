VUČIĆ PODELIO JOŠ JEDNU ANEGDOTU: Govorio o ministrima koji su trčali maraton u Berlinu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje na TV Pink u emisiji "Amidži šou" gde je objasnio da se jednog dana tri ministra išli da trče maraton u Berlinu za vreme krize.

- Šalje mi Zoran Đorđević poruku da je istrčao maraton i da je super. Ja ne odgovaram ništa. Šalje mi Marko Đurić kako je istrčao 42 kilometara. Nisam im ništa odgovorio na to. Posle sam pitao šta nije urađeno. Onda sam ih pitao što su išli da trče i koliko je potrebno da se pripremaju za to - rekao je on.

Ministri su onda počeli da objašnjavaju Vučiću da nisu trčali 42 kilometara.

Autor: