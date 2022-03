OSVRT MILORADA KOMRAKOVA NA IZJAVU VLADETE JANKOVIĆA KOJI JE UPOREDIO AKTIVISTE SNS-a SA NACISTIMA!

Novinar Milorad Komrakov objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Vladeta Janković, kandidat Stranke slobode i pravde za gradonačelnika Beograda, „ispalio“ je novu uvredu na račun svojih političkih protivnika.

Đilasov kandidat za prvog čoveka Beograda uporedio je aktiviste SNS sa nacistima i još jednom zgrozio Srbiju vređajući građane koji podržavaju ovu političku opciju.Dotični profesor je, repertoaru svojih uvredljivih izjava, dodao i ovu: “Posebno ih je strašno gledati zbog onih plavih prsluka, to je neizbežna asocijacija na ono što su Šturmtruperi (nacistički odred - SA) radili u Nemačkoj 30-ih godina! Oni su imali braon košulje i razbijali su jevrejske radnje! - rekao je Janković.

Da podsetim, Šturmabtajlung (nem. Sturmabteilung,SA), je paravojna formacija Nemačke nacističke partije. Doslovno, ime „šturmabtajlung“ na nemačkom znači jurišni odred.

Ova paravojna formacija je imala ključnu ulogu u usponu Adolfa Hitlera na vlast tridesetih godina 20. veka. SA-ovci su bili često poznati kao smeđokošuljaši zbog boje njihove uniforme, dok su SS-ovci bili poznati kao crnokošuljaši. Ovo je još jedna u nizu uvreda Vladete Jankovića koje „prosipa“ po svojim predizbornim nastupima. Čini se, profesore da ste, ovih dana, puno čitali o ratu u Ukrajini i nacističkom bataljonu Azov. Vaši gafovi su postali ostrašćeni deo narativa jednog profesora, bivšeg ambasadora u Velikoj Britaniji i Vatikanu. Pamtimo Vas kao tihog čoveka, uglednog diplomatu. Na svom Tviter profilu Dragan Đilas je napisao „Zašto Vladeta Janković?“, uz snimak u kome kaže: „Vladeta Janković je sjajan kandidat za gradonačelnika. U njemu je oličen taj sistem pristojnosti… To je taj Beograd pristojnosti... Janković je za mene učitelj, predavao je na fakultetu…“.

Međutim, Nebojša Bakarec, narodni poslanik i član predsedništva SNS ima drugačije mišljenj koje je javno objavio. On, pored ostalog, kaže (citiram): “Poznajem Vladetu Jankovića 32 godine. Đilasova osnovna neistina koju stalno ponavlja, je to da je Janković simbol pristojnosti. Vladeta Janković je sujetni metuzalem, veoma destruktivan, osvetoljubiv, netolerantan, nekompetentan, arogantan, neiskren, nedosledan, elitista pun prezira, veoma nepristojan, a voli i da psuje i vređa neistomišljenike.“(kraj citata).

Za ovakve tvrdnje Bakarec iznosi dokaze koje ne želim da komentarišem. Bakarec u jednom drugom tekstu za novine izjavljuje (citiram):“ Vladeta Janković kaže da će njegov izborni slogan biti „Istina leči“...Evo nekoliko lekovitih istina o Vladeti Jankoviću. Doveo je Rio Tinto u Srbiju 2001. kada je bio ambasador u Londonu, gde je sedište Rio Tinta. Učestvovao je u smenjivanju Đilasa, njegovu vlast je nazivao pljačkaškom, a Đilasa garniturom, o kojoj ne misli ništa dobro. Od 1995. do 2021. imao je stav da u BiH nije počinjen genocid nad muslimanima. Od početka 2022. prihvata Đilasov i Marinikin stav i optužbu da su Srbija i srpski narod počinili genocid u BiH. Tvrdi da nije kvalifikovan za mesto gradonačelnika. Preti da će da ruši ili izmešta spomenik Stefanu Nemanji. Preti da neće da gradi metro. Građane vređa i naziva ih banditima, botovima i paščadi. Ponižava građane Marinkove bare i Borče. Preti da će da ruši „K Distrikt“ novo naselje podno Kalemegdana.“(kraj citata)

Vladeta Janković je prethodno vređao meštane Marinkove Bare i predgrađa, a novinare koji pišu kako se ne sviđa njegovom gazdi Đilasu nazivao psima. Nakon jedne televizijske emisije u kojoj je učestvovao Vladeta Janković, a u kojoj je reditelj Goran Marković rekao da bi spomenik Stefanu Nemanji trebalo izmestiti u Marinkovu baru, oko ove izjave podiglo se mnogo prašine. Janković je u više navrata naknadno rekao da tu nije bilo nikakve namere da se uvrede žitelji ovog naselja, već da je Marković to rekao u formi uzrečice. "Ona ideja i ono što se desilo sa Marinkovom barom, to je prosto jedna uzrečica, a to je tako nesrećno okrenuto i zloupotrebljeno od ove naprednjačke, botovske bande. To su paščad puštena s lanca i to je potpuno zloupotrebljeno", rekao je Janković nedavno. Dodao je da bi lično voleo da se susretne sa žiteljima Marinkove bare, kojima, čini se, duguje izvesno objašnjenje. Predsednik Romske Partije Srđan Šajn je reagujući na izjavu Jankovića saopštio da Vladeta Janković i Goran Marković ne duguju obašnjenje, nego "izvinjenje utemeljeno na njihovom ličnom evoluiranju u prave tolerantne demokrate".

"Od onih koji umesto da se izvine, hoće da nam objasne, a što je već viđeno, deli nas samo jedan korak od prinudnog iseljenja. Vreme je da političari izađu iz cipela kojima se šetaju unutar Beogradskog kruga dvojke i da osete svu lepotu periferije glavnog grada i prostranstva naše lepe Srbije. Ovakva ponašanja većinskih partija naterali su nas da ove godine izađemo na izbore i stanemo na put takvom ponašanju", navodi se u saopštenju. Izjave lidera političkih partija u kojoj za sinonim kiča koriste Marinkovu baru predstavljaju veliku neodgovornost prema građanima, ali i veliku uvredu za stanovnike Marinkove Bare, u kojoj pretežno žive Romi i Romkinje, saopštio je građanski pokret Opre Roma Srbija.

Vladeti Jankoviću nisu bile dovoljne insinuacije da želi da sruši Beograd na vodi, već je izvređao sve brojnije stanovnike Beograda na vodi. On je rekao: „Inače, čitav taj ružni kompleks ostaće kao spomenik opranom novcu i stanište novoobogaćenih skorojevića“. Janković bez razloga vređa hiljade stanara Beograda na vodi. On ne shvata da je znatno porastao standard u Srbiji u poslednjih 10 godina, i da stanove u Beogradu na vodi kupuju i prosečni građani. Vladeta Janković zagovara rušenje „Beograda na vodi“.

On je ponovio svoj destruktivni stav i jasno rekao da želi da vrati železničke šine na prostor stare železničke stanice. Janković je prvo kao ambasador u Londonu, gde je sedište „Rio Tinta“, doveo tu kompaniju u Srbiju. Potom je kao savetnik premijera Koštunice, bio jedan od onih koji su dalje protežirali britanski „Rio Tinto“ od 2004. do 2008.! Danas Vladeta Janković govori neistinu o „Rio Tintu“ i negira bilo kakvu svoju vezu sa tom kompanijom. Tako je Vladeta Janković 07.01.2022. dao izjavu, koju su preneli svi đilasovski mediji: „Bio sam savetnik u kabinetu 2004/05. godine i ne znam za bilo kakav sporazum sa Rio Tintom. Nikad to nisam video, mislim da je ta vest lažna“.

Vladeta Janković sam priznaje, kako tvrdi Nebojša Bakarec, „da je nekompetentan i nekvalifikovan da bude gradonačelnik! „Ja bih morao da kažem da, prosto, ne samo zbog svojih godina, već i zbog svoje, da tako kažem, stručne spreme, nisam kvalifikovan da upravljam gradom“. Janković se za 82 godine svog života nikada nije bavio lokalnom samoupravom! „Moram biti privatan kad o tome govorim – imam mnogo, 81 godinu. Predlagati nekoga u ovim godinama, ne samo što nije ozbiljno, već nije ni odgovorno“.

Mislim, da je gospodin Vladeta Janković, jedino kada govori o svojim godinama, apsolutno u pravu.

Znaju to i glasači, profesore!



Autor: Milorad Komrakov