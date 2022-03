SPREMAJU NASILJE NA DAN IZBORA Vulin: Imamo imena, znamo ko treba da uđe u zemlju, znamo plan i organizaciju

Ministar policije Aleksandar Vulin otkrio je da policija ima saznanja da će tokom nedelje, kada će se izbori održavati, pojedine grupe pokušavati da obesmisle izbore, upadanjem u prostorije, razbijanjem kutija i sl.

- Imamo imena, znamo da neki treba da uđu u našu zemlju. Ali čitav bezbednosni aparat ove zemlje neće dozoviti da se nešto tako dogodi. Znamo plan, organizaciju, znamo ko treba da stigne... Mnogo je bolje da od toga odustanu - naveo je Vulin.

Kako je objasnio, policija je svesna šta se sprema, i građani ne treba da sumnjaju da će volja građana biti zaštićena.

- Ovo što je Krik pokušao da uradi je deo predizborne kampanje, odnosno kriminalizacije... Sve laži su lako i jednostavno raskrinkane. Od imena navodnih ubica, krunskog dokaza, posedovanja lažnog Instagram naloga... - dodao je Vulin, pa nastavio:

- Dokazano je da u ovoj zemlji postoje ljudi koji su spremni da urade sve kako bi kompromitovali predsednika Vučića - rekao je Vulin.

Vulin je potom imao priliku da odgovara na pitanja novinara, gde se, između ostalog, dotakao i predsednika Srbije.



- I Boban Bogdanović Pacov ne može na bilo koji način da poveže Vučića i ovo ubistvo. On ga samo neprekidno pominje, kako bi se to povezalo. Čak i on eksplicitno kaže da Vučić sa ovim nema nikakve veze, ali takvih naslova nema - dodao je.

