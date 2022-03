Postoji opasan splet kriminalaca iz regiona, političara stranih centara moći, koji imaju ideju da u nedelju, ponedeljak i utorak, u Srbiji pokušaju da naprave haos, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK, Dragan J.Vučićević, glavni i odgovorni urednik lista Informer.

Vučićević je podsetio da je ministar Vulin juče potvrdio tu vest.

- Postoje operativni podaci, MUP i BIA su došli do ozbiljnih operativnih podataka da je odbegli šef zloglasnog Kavačkog klana, koji je deo klana Belivuk-Miljković, Radoje Zvider, angažovao više desetina opasnih kriminalaca kako iz regiona, tako i iz Srbije, čiji je zadatak da naprave haos na biračkim mestima - rekao je Vučićević.

Kako kaže, njima je naređeno da se pojavljuju na biračkim mestima, da razbijaju izborne kutije, da se pojavljuju sa falsifikovanih lažnim pozivima za glasanje i da, dodaje, pokušaju da isceniraju sukobe sa članovima biračkih odbora.

- Žele da u nedelju proglase izbornu krađu, izazovu krvave nemire i prevrat u Srbiji. To je njihova ideja, da probaju da pokušaju da na silu otmu vlast – rekao je Vučićević.

Kako kaže, da je to zaista tako pokazuje i njihova histerička kampanja poslednjih dana, koja, dodaje, govori o izbornoj krađi koja se sprema i to bez ikakvog dokaza za to.

- Na kućnu adresu ljudi dobijaju poziv za glasanje, a oni govore da se šalju glasački listići, koji, svi znamo, ne smeju da izađu iz glasačkih odbora – rekao je Vučićević.

On je rekao da svaki građanin mora da razmisli o tome šta oni tvrde. Dodaje da je nemoguće da dođe do bilo kakve izborne krađe.

Vučićević ističe da se onih dana u njihovim medijima pojavilo puno objava sa tim „lažnim pozivima za glasanje“. Upitao ih je koliko krivičnih prijava su podneli.

Dodaje da nisu podneli ni jednu, jer nemaju, kako kaže, ni jedan dokaz, već isključivo pravljenje atmosfere koja, tvrdi, treba da pripremi svest građana kao da će neko nešto da muti i ukrade.

Kako kaže, oni nemaju ništa drugo osim izmišljotinja i laži.

- Videli smo danas spisak od 1.000 plus ljudi koji su podržali predsednika Vučića. Oni sada kažu da je lažirana podrška nekih sportista. Videćete uskoro, svima će biti jasno koliki su zapravo Đilasovi hejterski lažovi – rekao je Vučićević.

Autor: