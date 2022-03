Miša Vacić poslao poruku pred izbornu tišinu: Pobeda nekog od OVIH predsedničkih kandidata bi bila KATASTROFALNA po Srbiju!

Lider Srpske Desnice i kandidat za predsednika Srbije Miša Vacić odgovarao je na pitanja Srpskog telegrafa gde je, između ostalog, poslao poruku svojim glasačima pred izbornu tišinu koja nastupa u ponoć.

1. Koje su glavne poruke vaše kampanje?

Moja kampanja ima više suštinskih poruka. Glavna je povratak punog suvereniteta Srbije. Da bi se to postiglo, neophodno je okrenuti se sebi i smanjiti zavisnost od spoljašnjeg uticaja, pre svega od uticaja sa zapada. Za 20 godina koliko Srbiji sudbinu kroje strane, pre svega Zapadne ambasade, Srbija se našla u polokolonijalnom status u odnosu na Zapad. Ekonomija nam je sve podređenija Americi I EU. Država se sve više zadužuje. Vojska nam je oslabljena, a Kosovo sve dalje. Prvi korak u povratku punog suvereniteta je potiskivanje stranog uticaja iz nacionalnih institucija. Za to moramo sami da se izborimo. Prvo da shvatimo kao narod u celini da je stanje takvo kakvo jeste, a potom da se odupremo tom uticaju. Da se okrenemo sebi i da sami počnemo da odlučujemo o svojoj sudbini, da ne dozvolimo da nam i sledeću Vladu formiraju stranci i da kao i do sada SAD, Nemačka i Britanija imaju svoje ministre u Vladi Srbije. To je glavna poruka moje kampanje.

Druga poruka je da Srbija treba da napusti politiku neutralnosti i sklopi vojni savez sa Rusijom. Ne možemo biti neutralni kada je NATO okupirao deo naše teritorije i pokušava da ugasi Republiku Srpsku.

Rusija je predhodnih godina postala vodeća svetska sila i sada je trenutak da to iskoristimo, jer je već svakako na našoj strani i podržava nas.

2. Kosovo i Metohija je u fokusu vaše politike već godinama. Kako biste rešili ovo pitanje?

Pre svega da prestanemo da se ponašamo autistično. Radili smo na otpriznavanju Kosova. Onda je stigla direktiva iz Amerike da to ne smemo da radimo i mi smo bezpogovorno prihvatili. Išli smo u Brisel na pregovore, prihvatili sve uslove a nismo dobili ništa zauzvrat. Albanska strana bukvalno nije ispunila ni minimum onoga što je tamo dogovoreno. Dakle, tu nema šta dalje da se razmišlja, prekid daljih razgovora dok Albanci ne ispune svoje obaveze iz Briselskog sporazuma.

Drugi korak poziv Rusiji i Kini da se uključe u pregovore i inicijativa da se pregovori sa EU vrate na UN.

Treći korak je ako se Priština ne urazumi da se zatraži od Rusije da sprovede mirovnu vojnu operaciju na KiM na isti način kao što su je u pomoć pozvali Sirija, Kazahstan ili danas DNR i LNR.

Paralelno sa tim sve vreme pomagati Srbe u pokrajini kako bi odoleli pritiscima Prištine i opastali do oslobođenja KiM.

3. Kada su u pitanju odnosi sa Rusijom i Ukrajinom, kakavu biste politiku vodili?

Oba naroda su nam bratska. Saosećam sa patnjom civila ali apsolutno podržavam rusku specijalnu operaciju demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine. Obećao sam da kada postanem predsednik Srbije svi srpski dobrovoljci koji su se borili na strani Rusa od 2014. do danas da će dobiti pomilovanje jer su na taj način odužili dug ruskim dobrovoljcima koji su se devedesetih godina borili na strani Srba.

Od ruske pobede u Ukrajini ne zavisi samo sudbina DNR i LNR već i sudbina celog sveta. Ovo nije bitka protiv Ukrajine već bitka protiv zla koje se zove NATO i koje smo mi Srbi upoznali na najgori mogući način 1999. godine. Ukrajinci su se greškom njihovog rukovodstva našli na pogrešnoj strani, na strani NATO, na strani zla.

Ipak sa druge strane, Srbija ne treba da deli taj narod zbog minimalne razlike u njihovom govoru ili identitetu, već da pruži humanitarnu podršku narodu Ukrajine i pomogne u zbrinjavanju izbeglica.

4. Kažete da biste neke diplomate proglasili za persone non grata? Na koga mislite?

Na svakog ambasadora koji bude ušao u moj kabinet i tražio, predložio ili savetovao da Srbija treba da prizna KiM. Kao i svakog ambasadora koji to učini putem medija, društvenih mreža ili na bilo koji drugi način se sa nepoštovanjem odnosio prema našoj zemlji i narodu.

Da li je to ambasador SAD, Nemačke, Velike Britanije ili Rusije nije bitno, ali znamo da takve stvari nismo nikad čuli sa istoka, uvek su dolazile sa zapada.

5. I neki strani mediji su na vašoj crnoj listi. Koji i zašto?

Niko nije na crnoj listi, niti ja pravim ikakve liste, već predlažem zabranu rada stranih medija koji imaju informativni program u Srbiji, a koji rade protiv interesa srpskog naroda i države. Pa to je minimum u svakoj normalnoj državi. Zašto bismo dozvolili da neka američka, nemačka ili holandska medijska kuća vrši propagandni rat protiv srpskih nacionalnih institucija u sred Srbije, da indoktriniše našu omladinu, da nameće svoje nakaradno viđenje ljudskih prava i onoga što zovu “zapadne vrednosti” i povrh svega se postavlja kao moralni arbiter u našem društvu? Da li Srbija ima televiziju u Berlinu ili Vašingtonu gde govori njihovim državljanima za koga da glasaju, šta valja, a šta nevalja u tim zemljama, da ih ubeđuje da ne idu u crkvu za Vaskrs ili da im nameće krivicu za mnogobrojne ratove koje su vodili tokom istorije sa milionskim žrtvama i očekuje od njih katarzu i pokajanje?

Mediji su već dugo oružje u hibridnom ratu i mi moramo zaštiti naš narod o neprijateljskog oružja. To je pitanje bezbednosti, a ne cenzure. Uostalom vidim da i EU prihvata te principe jer sprečavaju rad ruskih medija. Po istom principu treba u Srbiji sprečiti rad medija zemalja koje su priznale KiM.

6. Koje od predsedničkih kandidata vidite kao najozbiljnije protivkandidate?

Kao svoje najveće protivkandidate vidim aktulenog predsednika, kao i kandidate proevropske opozicije. Oni zastupaju istu politiku EU integracija, neutralnosti, poslušnosti Zapadu. Smatram da bi pobeda bilo koga od njih značila dalju katastrofu i propadanje Srbije.

7. Očekujete li da budete izborno iznenađenje?

Siguran sam da ću biti izborno iznanađenje, jer građani znaju da nikada nisam menjao svoju ideologiju niti trgovao svojim stavovima. Jedini sam kandidat koji ima hrabrosti da govori protiv stranih amabasada i koji odbacuje ideju vojne neutralnosti. Znam da će mnogi biti iznenađeni mojim rezultatom, ali narod je prepoznao da sam jedini kandidat sa iskrenom ideologijom i da stojim iza svojih reči. Ako pogledate druge kandidate, pa čak i kandidate koji važe za desničare, svako od njih može da stane iza svačijeg saopštenja, sve je to isto i bledo. Miša Vacić je jedini originalni predsednički kandidat na desnoj sceni.