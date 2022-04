PETKOVIĆ PORUČIO VIOLI FON KRAMON: Kako zbog kršenja prava Srba s KiM niste digli glas?

- Izborni proces u Srbiji je održan po svim evropskim smernicama i standardima, ali to Viola Fon Kramon ne vidi, kao što ne vidi da je Srbima sa Kosova i Metohije bilo uskraćeno osnovno ljudsko i građansko pravo da glasaju u svojim opštinama. Kako zbog kršenja prava Srba s KiM niste digli glas? Jasno je da kao albanska lobistkinja ne možete da kritikujete Aljbina Kurtija, ali je Vučić održao lekciju iz demokratije i višestranačja - poručio je Petković na Tviteru.

Election process in 🇷🇸 was in accordance with all European guidelines and standards but @ViolavonCramon does not see that, just like she doesn’t see that Serbs from Kosovo and Metohija were deprived of fundamental human and citizens rights to vote in their municipalities 1/2 https://t.co/jaA4Z45ms5