GORAN VESIĆ O POSTIZBORNOJ POLITIČKOJ SCENI SRBIJE: Đilas najveći gubitnik, o vladajućoj koaliciji odlučiće organi stranke SNS

Predsednički kandidat SNS Aleksandar Vučić osvojio je 58,61 odsto glasova na izborima, dok je na drugom mestu kandidat Ujedinjenih za pobedu Srbije Zdravko Ponoš sa 18,29 odsto, saopštila danas Republička izborna komisija (RIK) na osnovu 95,32 procenta obrađenih glasova.

U gradskom parlamentu SNS će imati 48 mandata, SPS 8, Zavetnici 4, Ujedinjena opozicija 26, koalicija NADA 7, koalicija Moramo 13 i koalicija oko Dveri 4 mandata.

Kako će izgledati postizborna politička scena Srbije? Koga manje stranke vide kao partnere? Šta je potrebno opoziciji za osvajanje Beograda?

Goran Vesić, član Predsedniptva SNS istakao je da je opšte mišljenje da je pobeda Aleksandra Vučića na izborima istorijska pobeda.

- Građani su prepoznali kako je naša zemlja napredovala u toku mandata Aleksandra Vučića. Zaista je ostvaren impresivan rezultat, na ostalim listama imamo tri do četiri puta više od drugoplasiranog i za nas je veoma važno da imamo u vremenima koje slede imamo stabilnu vlast - kaže Goran Vesić.

On je istakao da je izbor Aleksandra Vučića sigurnost da ćemo kroz predstojeću krizu proći stabilno.

- Aleksandrar Vučić nije mogao potpuno da se posveti predsedničkoj kampanji. Rat u Ukrajini je u mnogome iziskivao državničke obaveze. Činjenica je da Aleksandar Vučić nije davao prazna obećanja, za razliku od drugih predsedničkih kandidata, jednostavno njegova reč ima težinu. Lako je bilo nekim kandidatima iz opozicije da obećavaju svakakve stvari - kaže Vesić, koji je istakao da je Vučić na vreme obezbedio Srbiju za predstojeću krizu.

Naš predsednik nije mogao da vodi potpunu kampanju, ali bez obzira na to mi smo dobili potpuno poverenje građana istakao je Vesić.

- Mir i sigurnost, taj treći deo komponente kampanje je naviše interesovao ljude, što je i logično i mi smo to ponudili narodu - ističe Vesić, koji je dodao da će SNS nastaviti saradnju sa Vojvođanskim Mađarima.

- Ne mogu da govorim o tome sa kim će SNS ući u koaliciju, jer o tome odlučuju organi stranke. Ono što je činjenica je da mi imamo dovoljno glasova da samostalno formiramo većinu. Mi smo u prošlosti nudili koaliciju strankama koje nam nisu bile potrebne za formiranje većine. Politika koju vodi SNS i Aleksandar Vučić je državnotvorna politika i mi smo uvek interese naše partije stavljali iza interesa države. Pogledajte cenzus od tri odsto koji je omogućio mnogim strankama da uđu u parlament, taj cenzus smo upravo spustili da bi omogućili i manjim strankama da budu deo skupštine. To suštinski nije bio interes naše partije, ali je bio interes naše države - kaže Goran Vesić.

Više je lista koje su sa desne strane i koje su ušle u parlament, istakao je Goran Vesić.

- Šta je razlog tome da je Srbija krenula u desno, nije pitanje za mene, već za sociologe. Činjenica je da je veoma važno da se svi koji su ušli u parlament budu odgovorni prema državnim pitanjima. Svako olako davanje rešenja, koje može državu da ugrozi je neodgovorno. Biti levičar ili biti desničar treba da znači da ste vi srpski levičar i srpski desničar, a ne da vas više interesuju interesi neke druge zemlje više nego sosptvene - istakao je Goran Vesić, koji je naveo da je najvažnije da svi radimo u interesu sopstvene države.

Član predsedništva SNS-a je istakao da je mogao da primeti da neke od tih stranaka interese druge države stavljaju naspram interesa svoje zemlje.

- Ne bih sada govorio o tome, to su vam oni koji će vam reći da mi treba da uđemo u sukob sa čitavim svetom, da bismo štitili interese neke druge države, da mi ne treba da razvijamo sopstvenu samostalnost i da mi sami ne odlučujemo o svojoj zemlji - kaže Goran Vesić.

- Za nas je važno da mi u vremenima koje slede vodimo srpsku politiku. Ni američku, ni rusku, već srpsku. Ona je u interesu svih žitelja Srbije, a najvažnije je da mi nastavimo sa ekonomskim razvojem zemlje, sa projekrtima sa brzim prugama, da Srbija samostalno odlučuje, da nije svrstana ni u jednu vojnu organizaciju i da tako skupo čuvamo svoju nezavisnost i svoju slobodu, vodeći računa da gajimo dobre odnose sa svim vodećim svetskim silama - kaže Vesić.

Goran Vesić je naveo da stranke koje se zalažu za ulazak Srbije u EU čine većinu u ovom parlamentu.

- Nije u pitanju samo SNS. U svakom slučaju većina poslanika koji će činiti novi srpski parlament se zalaže za ulazak Srbije u EU. Naravno da tu ima i poslanika koji se ne zalažu, to je demokratija. Nadam se oni koji smatraju da Srbiji nije mesto u EU će voditi srpsku politiku, a ne politiku neke druge zemlje. On životnog interesa za Srbiju je da bude deo evropskih integracija, jer nama preko 85 odsto investicija dolazi iz evropskih zemalja. Naša dominantna trgovinska razmena je direktno sa EU, mi smo okruženi zemljama EU, deo smo Evrope i moramo da sarađujemo sa njom. Nadam se da ćemo uskoro i biti deo EU, a to znači prihvatiti pravila ponašanja koja postoje u Evropi, što je dobro za naše društvo. Mi ta pravila moramo da prihvatimo nezavisno od toga da li ćemo postati članica ili ne - ističe Vesić.

Goran Vesić je istakao da se slaže sa kolegama koje su navele da nije fer od Ivice Dačića dok je da je Aleksandar Vučić vodio odgovornu državnu politiku i donosio teške i ne mnogo popularne političke odluke zbog krize u Ukrajini, dok su neki drugi iz koristi ćutali i na taj način sve kompenzovali.

- Za nas je najvažnije da mi nastavimo sa radom sada. Čeka nas teška međunarodna politika, nastavak pritisaka na Srbiju, čekaju nas nova gasna angažovanja, čeka nas da sačuvamo investicije. Kako su se izbori završili treba što pre da pristupimo stvaranju organa kako bi zemlja nastavila da funkcioniše - kaže Vesić.

Situacija u Beogradu bi bila drugačija da je cenzus bio pet odsto kao prošli put, naveo je Vesić.

- Imamo većinu zajedno sa SPS, a pitanje stranke je kako će se vlast formirati. Važno je da Beograd ima istu vlast kao republika, da bi nastavio da se razvija. To su veliki infrastrukturni projekti - istakao je Vesić.

Jednino što je važno za izbore jeste program.

- Gospodin Đilas je, ako mene pitate, kao analitičara, najveći gubitnik ovih izbora. On je najavljivao pobede na svim nivoima, dobio je 13 odsto na republičkim izborima. Napadao je istraživače javnog mnjenja, na ovaj način je pokazao da ne samo što nije ostvario ono što je obećavao, već je koristio svoje medije, tajkunske medije, da se obračunava sa svojim kolegama iz opozicije, a tako je samo pokazao kako bi izgledala Srbija kada bi on ne daj Božre imao priliku da je vodi - kaže Vesić.

Kada govorimo o opozicjii posle izbora Vesić je istakao da glasači uvek kazne kada imate udruživanja koja pokušavaju da prevare glasače.

- Nadam se da će se opozicija više baviti suštinskim pitanjima zemlje i da će pronaći neka pitanja o kojima treba da imamo zajedničko mišljenje. Npr. pitanje Kosova i Metohije - kaže Goran Vesić.

