LEKARI I ZDRAVSTVENI RADNICI KRENULI PUT EGIPTA! Palma: Odmah posle izbora nastavili smo da radimo za naše građane kao poslednjih 15 godina (FOTO)

Od danas u Egiptu boravi 160–člana srpska delegacija na čelu sa Draganom Markovićem Palmom. U delegaciji je 140 lekara i medicinskih tehničara i sestara iz 25 zdravstvenih ustanova Srbije.

- Izbori su završeni pre 4 dana, a ja kao predsednik parlametarne stranke sam jedan od onih koji nastavlja da radi ono što je radio poslednjih 15 godina, da vodim ljude u inostranstvo da vide kako se živi u svetu i nastavljamo da gradimo i da pomažemo. I pitali su me novinari u izbornoj kampanji da li ja hoću da budem ministar, a ja sam na to rekao da sam ja u prethodnom periodu radio više nego 5 ministara u Vladi Republike Srbije i ja ne ličim na one koji se samo žale. Želim da čestitam Aleksandru Vučiću na ubedljivoj pobedi, a što se tiče koalicije SPS – Jedinstvena Srbija – Zeleni Srbije, mogu sloboodno da kažem da smo u ovoj konstalaciji snaga do sada dobili najveći broj glasova, što znači da građani vrlo dobro znaju za koga da glasaju - izjavio je danas novinarima na aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu pred polazak za Egipat, šef srpske delegacije, predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma.

- U glavnom gradu regije Crveno more u Egiptu, Hurgadi, od danas pa narednih sedam dana, boraviće 160 - člana delegacija iz Srbije u kojoj je 140 lekara, medicinskih tehničara i sestara iz 25 kliničkih centara, bolnica i domova zdravlja iz cele Srbije. Sve je u organizaciji Skupštine grada Jagodine, a o trošku donatora. Na isti način smo samo prošle godine, u godini kovida, vodili 2000 ljudi u Egipat i Grčku, od toga 1000 zdravstvenih radnika iz 35 gradova i opština i 1000 poljoprivrednika iz 40 gradova i opština Srbije. Sve su platili donatori, a za jedno putovanje iznos je plaćen sa računa Jedinstvene Srbije od para koje moja stranka dobija iz budžeta na osnovu broja poslanika u Skupštini Srbije i na taj način mi vraćamo pare onima koji pune budžet. Zašto vodimo lekare, zato što su oni mnogo života spasili u poslednje dve godine i što su radilli non stop u skafanderima rizikujući i svoj život. Mi ćemo nastaviti i nakon ove posete Egiptu sa putovanjima dok poslednji lekar koji je radio u kovidu ne bude član naše delegacije - rekao je Marković i uporedio današnji dan sa situacijom iz 2009. godine.

- 2008. godine smo ja i Ivica Dačić presekli da se u Srbiji napravi proevropska vlada i samo godinu dana kasnije, 2009. godine Srbija je dobila bezvizni režim na samitu Evropske unije u Švedskoj koja je tada bila predsedavajuća EU. Bilo je to 19. decembra, a ja sam već 20. decembra vodio 300 poljoprivrednika na Poljoprivredni sajam u Pariz. A danas, samo četiri dana posle izbora, vodim delegaciju od 160 ljudi u Egipat - kazao je Marković.

Pored zdravstvenih radnika u srpskoj delegaciji su i društveno – politički radnici i sveštenici. Put Egipta su krenuli zdravstveni radnici iz KBC "Dragiša Mišović" iz Beograda, iz Kliničkog centra Srbije iz Beograda, iz KBC "Zemun", Kliničkog centra Vojvodine iz Novog Sada, Kliničkog centra Kragujevac, Kliničkog centra Niš Kovid bolnce iz Kruševca, Opštih bolnica i domova zdravlja iz Jagodine, Kraljeva, Leskovca, Vranja, Ćuprije, Sevojna, Paraćina, Doljevca, Gadžinog Hana, Vrnjačke Banje, Velike Plane i Pančeva.