VUČIĆ O PRITISCIMA NA SRBIJU: Lebdi nam nad glavom NUKLEARNI UDAR, ne stvarni, već U SMISLU SANKCIJA

Vučić je istakao da se Srbija uoči glasanja o suspenziji Rusije iz Saveta za ljudska prava u UN našla pod velikim pritiskom i ucenama. Predsednik je rekao da je primarna odluka Srbije bila da bude uzdržana prilikom glasanja o suspenziji Rusije iz Saveta za ljudska prava UN, ali onda je stiglo bezbroj teških pritisaka, navodeći da to nema veze sa ličnim pritiscima več sa pritiscima na zemlju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras, u prvom obraćanju posle izbora, da mu niko od protivkandidata nije čestitao ubedljivu pobedu, a da to govori "više o njima nego o njemu".

- Kada dobijete 60,4 odsto važećih glasova, a svi ostali ukupno 39 odsto, to je razlika između onih koji imaju snage, principe i moral od onih koji to nemaju. Ja sam 2008. čestitao pobedu i tako se to radi u civilizovanim zemljama. Meni ne smeta što mi nisu čestitali, jer mi je čestitao ceo svet i građani Srbije pre svega - kaže Vučić.

Ističe da je ponosan na rezultat, a prvenstveno na građane koji su izabrali odgovornu politiku.

- Ne postoji ponosniji čovek u zemlji i ovo mi je podsticaj da još odgovornije radim svoj posao. Tokom mog mandata nije bilo ratova, ničija majka nije zaplakala za svojim detetom u kovčegu, nije bilo sankcija, plate su najbrže rasle, čak i penzije, gradilo se najviše auto-puteva... To su istorijske činjenice. Možete nekoga da volite ili ne - rekao je predsednik.

Razgovor sa Putinom

Kada je reč o razgovoru sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, Vučić kaže da su dugo i o svemu pričali.

- Pričali smo o gasu, NIS-u, a ne mogu da budem potpuno otvoren. Razgovor je bio dobar, korektan. Nas dvojica se dugo znamo i ne mogu i neću da prihvatim taj pristup u kojem ga nazivaju Hitlerom ili ga nazivaju ludakom. On nije ludak, niti je histeričan, ništa od toga. On je vrlo stabilno, smireno i racionalno govorio sa mnom. Oko ovoga što smo pričali smo postigli značajan deo saglasnosti, a on je želeo da me informiše o situaciji u Ukrajini, oko Buče i planova. Rekao je da sve ide u skladu sa njegovim planovima, a ja sam mu rekao da o tome ne mora da mi govori, jer sam predstavnik male zemlje koja gleda da sačuva svoje i koja ni o čemu ne može da odlučuje. On mi je rekao: "Znaš, Aleksandre, ja razgovaram i sa predstavnicima još manjih zemalja, a moj odnos o srpskom narodu je poseban". Razgovor je, dakle, tekao na taj način - rekao je Vučić.

Dodao je da je ponovio stavove Saveta za nacionalnu bezbednost, a da naš narod treba da zna da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji.

Kada je reč o glasanju u Savetu za ljudska prava, Vučić kaže da ga pitaju zašto nije u svemu protiv ili uzdržan.

- Naša primarna odluka bila je da budemo uzdržani, a onda dobijemo bezbroj teških pritisaka, ne ličnih, već pritisaka na zemlju. Ucenjuju ovu našu najlepšu zemlju. Kažu nam: "Da li znate da odlučujemo o tome hoćemo li vas izuzeti iz paketa sankcija za naftu?". Da prevedem, EU je donela odluku koja se slučajno odnosi samo na Srbiju, po kojoj mi možemo do 15. maja da uvozimo naftu - rekao je Vučić.

"Srbiji preti nuklearni udar"

Upozorava da nad Srbijom lebdi "nuklearni udar na Srbiju" u smislu sankcija protiv naše zemlje i zaustavljanje puta ka EU.

Srbija neće da otima rusku imovinu, čak je spremna da se odrekne prava preče kupovine u NIS.

- Moj odgovor onim pametnima, a nisu oni dobili orden Aleksandra Nevskog već ja, da ne rade to jer smo mi jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji i jedini u regionu koji nismo kosponzorisali ovu rezoluciju. Nijednu restriktivnu meru nismo doneli, nismo nacionalizovali nijednu njihovu firmu - rekao je Vučić.

Drama na letu Moskva-Beograd, NATO lovac pored putničkog aviona Erbasa

On je pročitao zvaničan izveštaj sa jučerašnjeg leta iz Moskve za Beograd. Kasnio je tri sata i 20 minuta. Nedaleko od ruske granice sa Letonijom smo upozoreni da probamo da vizuelno identifikujemo avion pored našeg. Pored je bio vojni lovac. Očigledno u ruskoj vazdušnoj zoni je bio NATO avion.

- Išao je pravcem s leva na desno, ali bez ugrožavanja bezbednosti našeg aviona. Onda je brzo nestao iz vidokruga - rekao je Vučić i pročitao izveštaj pilota Erbasa.

Srbija će tražiti objašnjenje od NATO povodom incidenta, najavio je predsednik. Objašnjava da je to rekao samo da bi objasnio razmere pritiska. Kaže i da mu je drag zapad, da beskrajno voli Rusiju, a najviše Srbiju.

Srbiji je danas sve zabranjeno, ne sme da postoji niko ko će da ima svoju glavu. Ljudi, zaboravite na emocije, moramo da čuvamo svoje interese. Pustite da čuvamo Srbiju kako smo je čuvali dosad.

Cene u Srbiji

Vučić tvrdi da je državna kasa jača nego ikada. Predsednik je uporedio i cene pojedinih proizvoda u regionu i u Srbiji, objašnjavajući da su u Srbiji cene niže.

- Ulje je ubedljivo najjeftinije u Srbiji. Jaja takođe, juneći but... - rekao je Vučić.

Podsetio je na reči Olafa Šolca da je "vreme jeftinih stvari prošlo".

"Srbija nije politički neutralna država jer je na evropskom putu"

Vučić ističe da je Srbija vojno, a ne politički neutralna država koja je na evropskom putu. Kaže da razmišlja da tuži sve one koji zabranjuju da oružje koje je Srbija kupila dođe do Srbije.

- Hoće da Srbija bude slaba jer znaju da to što kupujemo jača naše borbene kapacitete - kazao je Vučić i dodao:

Ne možete da razumete razmere bezobrazluka onih koji prete našoj zemlji. Znaju da ne pali kada mi prete da će da me skinu s vlasti. Suština je u tome da slobodarski duh Srbije bude u potpunosti slomljen.

Savet sportistima i da li držati transparent "Stop war" sa ukrajinskom zastavom

- Ne možemo da se mešamo u individualne odluke nekih sportista, nama je važno šta će Savez da donese. Mi smo organizovali Atletsko prvenstvo. Kosovo sa zvezdicom ili kako god nema predstavnika za to. Međutim, oni su izmislili nekog predstavnika samo da bi se pojavila njihova zastava. Mi smo ukinuli zastave. A onda dovijanje. Ona skida onu nalepnicu sa dresa, a naš redar juri da joj stavi da se ne vidi Kos. A šta da radimo, da nam ukinu učešće na svim prvenstvima? Klupska je odluka da li će da drže transparent ili ne. Ovde se jasno stavlja do znanja o čemu se radi. To je odluka kluba, što se reprezentacije tiče, moraćemo da donesemo odluku. Skoro sam siguran da će to morati. Dan kada padne Marijupolj, čekajte i gledajte, rekao je Vučić i dodao:

Molim ljude kao Boga... Sve lične ambicije sam istrošio, ali molim ljude da razumeju da, ako budemo imali sankcije, nećemo imati šta da jedemo. Oni koji sole pamet, neka mi pokažu šta su uradili kad su bili na vlasti, neka mi pokažu jedan tenk koji su doneli. Najlakše je biti neodgovoran. Moj život su fabrike i napredak zemlje.

Dodaje da je strahovito ljut zbog naše odbrambene industrije, kao i zbog robnih rezervi koje nisu proveravane dok se on nije setio da ih proveri.

- Piše da imamo pšenice, pa ispadne da nemamo jer su je prodali i stavili novac u džep. Isto je i sa odbrambenom industrijom - rekao je Vučić.

Jednokratna pomoć negovateljicama, spremačicama i kuvaricama Predsednik Srbije je saopštio sjajnu vest, a to je da će sve negovateljice, kuvarice i spremačice u socijalnim ustanovama, kojih ima nešto preko 7.000 dobiti jednokratnu novčanu pomoć od 10.000 dinara. - Onda kada smo davali zdravstvenim radnicima, njima smo ostali dužni. To ćemo davati u naredna dva dana - rekao je Vučić.

"Evropi preti ekonomski pakao"

Kada je reč o planovima za ekonomiju, Vučić kaže da mnogo toga mora da se revidira.

- Dojče banka predviđa recesiju Nemačkoj, pakao za celu Evropu, možda čak i mnogo gore nego tokom pandemije. Pogoršaju li se uslovi i dođe li do otvorenog sukoba istoka i zapada, piši propalo i daj da sačuvamo žive glave. Molim ljude za strpljenje, pamet i mudrost. Neki bi uništili zemlju za 5 minuta, svi oni koji glume velike heroje, a kukavice su i manji od makovog zrna kada ih pozovu u stranu ambasadu. Pet minuta njihove vlasti bi nam uništilo zemlju. Molim vas za strpljenje i poverenje - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da imamo najviše plate u regionu, a država zauzdava cene kako bi sprečila inflaciju. Zato je NBS podigla referentnu kamatnu stopu.

"Dačiću sam zamerio to što su neki tokom kampanje bili na raspustu, a ja sam vodio državu"

Kada je reč o formiranju vlade, Vučić kaže da izborni proces nije završen i da RIK do 25.04. može da potvrdi rezultate, a onda on ima mesec dana za mandatara.

- Postoji, u mojoj partiji pre svega, interes da se ide na parlamentarne izbore do kraja godine, eventualno zajedno sa gradskim. Nisam saglasan sa ovim, barem ne oko parlamentarnih izbora i o tome hoću da razgovaram sa mojim saradnicima. Zamislite da kažemo da idemo na parlamentarne izbore i da 10 meseci u najtežim uslovima nemamo vladu. Imamo rezultate izbora, imamo većinu, a biće još onih koji bi da se pridruže i bez problema se dolazi do 135. Ako me pitate da li imamo većinu, imamo je koliko želite - rekao je Vučić.

Vučić kaže da ga je lider SPS Ivica Dačić posle izbora zvao 10 ili 12 puta. Kaže da je SPS četiri puta bio u vladi, a nije bio neophodan. Kaže i da prema partiji Ivice Dačića nisu bili nekorektni i nefer.

- U ovoj kampanji ono što nije bilo fer to je da sam nažalost morao da vodim državu, brigu o zemlji, a svi ostali su bili na raspustu. Ne interesuju me ovi što bi za 5 minuta uništili zemlju, već oni koji su bili na vlasti. To je ono što sam mu zamerio i što sam mu rekao. Ponašali su se tako i ljudi iz moje stranke, moram da priznam, ali i to donekle mogu da razumem, ali ne mogu da aplaudiram. Kada je reč o rezultatima izbora, ja se smejem tome kada stručnjaci objašnjavaju da su pobednici na izborima oni koji su dobili sa 3 posto 4,3 odsto, oni koji su dobili procenat više. Pričaju gluposti danima - rekao je Vučić.

"Razumeo sam poruku naroda"

Razumeo sam poruke ljudi koji su šarali po listama, a poruka je bila da žele da Vučić vodi zemlju i da će najbolje da brine o njima u ovim uslovima. Oko parlamentarnih izbora razmišljali su da glasaju za neke druge i to sam razumeo. Razumeo sam da mi je narod poručio da moram više da ih čujem i slušam. I ići ću više među narod, da pričam sa narodom i da mu objašnjavam šta se dešava. Poručio je narod i da je nezadovoljan delom kadra, kao i da žele veću transparentnost u raznim procesima.

Kaže da oni koji su pobednici sa četiri posto, oni su sve dobro razumeli. Potrebne su, ističe, velike promene u partiji koju vodi i želi da pomogne boljoj tranziciji u nečemu što predstavlja budućnost.

O Đilasu i novim izborima u Beogradu

Kada je reč o gradu Beogradu, Vučić kaže da je bio potreban jedan dan da za sto sednu oni koji su govorili najgore jedni o drugima, i da razgovaraju o ujedinjenju. Predsednik kaže da se nije ni video, ni čuo godinama sa liderom SSP Draganom Đilasom.Odjednom su neki mogli da sednu sa Marinikom Tepić, a drugi sa "fašistima", kaže on.

- Svima je jasno da nije bilo krađe, samo su bili iznenađeni rezultatima izbora. Ako se izbori ponavljaju na 4 biračka mesta, u domenu fantastike je ugurati Tadićevu listu. To nije realno da se desi - rekao je Vučić i dodao:

Sad je u toku proveravanje po uzorku koji gospodin Radulović traži (koji se kao gospodin Šešelj ponašao odgovornije, a to će im se isplatiti jer ljudi umeju da cene principijelnost). Svi znaju da nije bilo krađe.

Vučić kaže da ga iz stranke ubeđuju da imaju lagodnu većinu, ali da se on ne bavi lokalom.

- Ima ljudi koji hoće da idu sa nama, a sa ovima neće ni za živu glavu. Znam da imamo većinu - kazao je predsednik.

Kaže da je Đilas dobro izračunao i da su novi izbori do kraja godine "maksimalistički zahtev".

Sa Đilasom će, kaže, razgovarati u nedelju ili ponedeljak. Govoreći o pitanju legatimiteta, kaže da je to izazov za SNS.

- Ako vam neko legitimitet dovede u sumnju, kao što moj nije doveden u pitanje, ja sam spreman da razgovaram o različitim opcijama i da to predložim stranci koju vodim - izjavio je on.

Ističe da ne misli da je vlada nacionalnog jedinstva potrebna, već da je potrebno smirivanje tenzija u zemlji.

- Sve što je potrebno i moguće uradiću za smirivanje tenzija i sa svakim ću razgovarati - kazao je on.

Vučić je rekao da je spreman na razgovore.

- Sutra imam bezbroj obaveza, u subotu noćnu vežbu na Pasuljanskim livadama, ali posle toga su apsolutno razgovori mogući sa sve parlamentarne i vanparlamentarne stranke - rekao je Vučić.

"Neće biti promene odluke o litijumu"

Predsednik kaže da će Srbija imati uglja i bakra koji je doneo to da je u Boru prosečna plata veća od 700 evra. Tamo je, kaže, najlakše voditi kampanju protiv Kineza i svih koji rade.

- Naš je posao da razgovaramo sa narodom i moramo da sačuvamo istok Srbije koji bez RTB-a ne postoji. Mislim da smo napravili grešku, ali to je odluka Vlade u koju se ne mešam, kada je reč o litijumu. Trebalo je da sačekamo pa da naknadno donesemo odluku. Razumeo sam Aninu frustraciju i to što su oni koji su izlazili na ulice plaćeni sa strane - rekao je Vučić.

Dodaje da odluka o litijumu neće biti promenjena, a da će mnogo novca biti uloženo u ekologiju, samo je pitanje kako s obzirom na krizu.

- Neću se mešati u odluku Vlade oko litijuma. Rekao sam i ja da tada da je ne bih doneo jer je iznuđena. Vlada ju je odnela i ne vidim mogućnost da se ona promeni. Mislim da je pogrešna, ali tako je kako je. Iz tih sela su nam otišli ljudi, ceo taj deo Jadra i Rađevine. Mogao je to da bude najrazvijeniji kraj Srbije - kaže Vučić.

"Svi iz regiona su mi čestitali"

Na pitanje koga će prvog zvati u posetu i gde će prvo otići, zamolio je da se prvo završi proces.

- 31. maja postajem predsednik, tada polažem zakletvu, tek u junu mogu da idem i pitanje vam je preuranjeno - kaže Vučić.

Na pitanje ko mu je iz regiona čestitao, kaže da su mu čestitali svi.

- I Edi Rama i Dimitar Kovačevski, Dodik, Željka Cvijanović... - rekao je Vučić.

"Želim da ostanem upamćen kao neko ko je sačuvao mir i stabilnost u turbulentnom vremenu"

Na pitanje o željama za narednih pet godina, Vučić kaže da ima želju da ostane upamćen kao neko ko je sačuvao mir i stabilnost u turbulentnom vremenu, neko ko je u najtežim poplavama i koronavirusu, najvećoj krizi od Drugog svetskog rata, očuvao zemlju.

Želim da ostanem upamćen kao graditelj, kao neko ko je modernizovao Srbiju, promenio kompletnu infrastrukturu, izgradio naučno-tehnološke parkove, da postanemo zemlja za koju je jasno da je najsnažnija u reonu Zapadnog Balkana i kojoj napreduju i komšije sa kojima ima odlične odnose. Želimo manje neprijatelja i više poklapanja interesa sa drugim državama. Imamo mali broj prijatelja i moramo da ih čuvama, a želja mi je i, na kraju krajeva, da nam sledi mnogo uspešnije vreme bez obzira na okolnosti u svetu. Samo nas pustite ljudi da se bavimo našom mukom i nemojte da nam neko soli pamet da je veći rodoljub, jer mislim da svi znate koliko se iskidam zbog svake sitnice i vesti o našoj zemlji koja nije dobra. Znamo šta radimo, a da li ima onih koji nam ne žele dobro, ima ih. Sve moramo: zmiju gladi, ispod nje se vadi, čuvaj Srbiju.

Najavljuje brzi voz za godinu i po dana do Subotice, brzu prugu do Niša, Preševa i Dimitrovgrada, auto-put do Crne Gore, 30 novih opštih bolnica, kliničke centre...

- Kritikujte svaki dan! U svakoj debati govore najgore o meni, da li smo se nekada bunili? Koga briga za to? Kome je to smetalo? Nemojte samo da prvite haos u zemlji - rekao je Vučić.

Na pitanje da li će ići u Katar na Svetsko prvenstvo, rekao je da ne zna.

- Kao mladić sam išao svuda, a smejali su mi se kad sam ušao u avion i poručio im da pobede Ronalda. I pobedili su. Važno je da pobedimo sve njih i pobedićemo - rekao je Vučić.

Na pitanje hoće li biti inauguracije, predsednik kaže da će to zavisiti od situacije.

- Moramo da vidimo. Ako budem pravio, praviću u Smederevu u kući Miloša Obrenovića, ali daleko je 31. maj, videćemo - rekao je predsednik.