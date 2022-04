VUČIĆ OTKRIO: DRAMA NA LETU MOSKVA-BEOGRAD! NATO lovac juče leteo tik pored putničkog aviona Erbasa

Ističe da je ponosan na izborni rezultat, a prvenstveno na građane koji su izabrali odgovornu politiku.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras, u prvom obraćanju posle izbora, da mu niko od protivkandidata nije čestitao ubedljivu pobedu, a da to govori "više o njima nego o njemu".

- Kada dobijete 60,4 odsto važećih glasova, a svi ostali ukupno 39 odsto, to je razlika između onih koji imaju snage, principe i moral od onih koji to nemaju. Ja sam 2008. čestitao pobedu i tako se to radi u civilizovanim zemljama. Meni ne smeta što mi nisu čestitali, jer mi je čestitao ceo svet i građani Srbije pre svega - kaže Vučić.

- Ne postoji ponosniji čovek u zemlji i ovo mi je podsticaj da još odgovornije radim svoj posao. Tokom mog mandata nije bilo ratova, ničija majka nije zaplakala za svojim detetom u kovčegu, nije bilo sankcija, plate su najbrže rasle, čak i penzije, gradilo se najviše auto-puteva... To su istorijske činjenice. Možete nekoga da volite ili ne - rekao je predsednik.

Razgovor sa Putinom

Kada je reč o razgovoru sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, Vučić kaže da su dugo i o svemu pričali.

- Pričali smo o gasu, NIS-u, a ne mogu da budem potpuno otvoren. Razgovor je bio dobar, korektan. Nas dvojica se dugo znamo i ne mogu i neću da prihvatim taj pristup u kojem ga nazivaju Hitlerom ili ga nazivaju ludakom. On nije ludak, niti je histeričan, ništa od toga. On je vrlo stabilno, smireno i racionalno govorio sa mnom. Oko ovoga što smo pričali smo postigli značajan deo saglasnosti, a on je želeo da me informiše o situaciji u Ukrajini, oko Buče i planova. Rekao je da sve ide u skladu sa njegovim planovima, a ja sam mu rekao da o tome ne mora da mi govori, jer sam predstavnik male zemlje koja gleda da sačuva svoje i koja ni o čemu ne može da odlučuje. On mi je rekao: "Znaš, Aleksandre, ja razgovaram i sa predstavnicima još manjih zemalja, a moj odnos o srpskom narodu je poseban". Razgovor je, dakle, tekao na taj način - rekao je Vučić.

Dodao je da je ponovio stavove Saveta za nacionalnu bezbednost, a da naš narod treba da zna da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji.

Kada je reč o glasanju u Savetu za ljudska prava, Vučić kaže da ga pitaju zašto nije u svemu protiv ili uzdržan.

- Naša primarna odluka bila je da budemo uzdržani, a onda dobijemo bezbroj teških pritisaka, ne ličnih, već pritisaka na zemlju. Ucenjuju ovu našu najlepšu zemlju. Kažu nam: "Da li znate da odlučujemo o tome hoćemo li vas izuzeti iz paketa sankcija za naftu?". Da prevedem, EU je donela odluku koja se slučajno odnosi samo na Srbiju, po kojoj mi možemo do 15. maja da uvozimo naftu - rekao je Vučić.

"Srbiji preti nuklearni udar"

Upozorava da nad Srbijom lebdi "nuklearni udar na Srbiju" u smislu sankcija protiv naše zemlje i zaustavljanje puta ka EU.

- Moj odgovor onim pametnima, a nisu oni dobili orden Aleksandra Nevskog već ja, da ne rade to jer smo mi jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji i jedini u regionu koji nismo kosponzorisali ovu rezoluciju. Nijednu restriktivnu meru nismo doneli, nismo nacionalizovali nijednu njihovu firmu - rekao je Vučić.

Srbija neće da otima rusku imovinu, čak je spremna da se odrekne prava preče kupovine u NIS.

Drama na letu Moskva-Beograd, NATO lovac pored putničkog aviona Erbasa

On je pročitao zvaničan izveštaj sa jučerašnjeg leta iz Moskve za Beograd. Kasnio je tri sata i 20 minuta. Nedaleko od ruske granice sa Letonijom smo upozoreni da probamo da vizuelno identifikujemo avion pored našeg. Pored je bio vojni lovac. Očigledno u ruskoj vazdušnoj zoni je bio NATO avion.

- Išao je pravcem s leva na desno, ali bez ugrožavanja bezbednosti našeg aviona. Onda je brzo nestao iz vidokruga - rekao je Vučić i pročitao izveštaj pilota Erbasa.

Srbija će tražiti objašnjenje od NATO povodom incidenta, najavio je predsednik. Objašnjava da je to rekao samo da bi objasnio razmere pritiska. Kaže i da mu je drag zapad, da beskrajno voli Rusiju, a najviše Srbiju.

Srbiji je danas sve zabranjeno, ne sme da postoji niko ko će da ima svoju glavu. Ljudi, zaboravite na emocije, moramo da čuvamo svoje interese. Pustite da čuvamo Srbiju kako smo je čuvali dosad.