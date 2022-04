VUČIĆ OTKRIO DETALJE RAZGOVORA SA PUTINOM: Želeo je da me izvesti oko situacije u Ukrajini i oko Buče

Razgovor je bio dobar i korektan, poznajemo se dugo, rekao je Vučić.

- Bio je veoma fer pričali smo o svemu o gasu, nafti. Ja ne mogu da pristanem na to da njega nazivaju Hitlerom, on nije ludak i ne ponaša se tako. On je vrlo racionalno govorio sa mnom. Postigli smo značajan deo saglasnosti.

Želeo je da me izvesti oko situacije u Ukrajini i oko Buče.

- Rekao je da sve ide u skladu sa njegovim planovima. Ja sam mu rekao da ne mora da me obaveštava o tome jer smo mi mala zemlja i da moramo da se trudimo da sačuvamo našu zemlju od svega. Rekao mi je "znaš da je moj odnos prema srpskom narodu poseban" i da on obaveštava i manje zemlje. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja Rusiji nije uvela sankcije - naveo je predsednik.

Autor: