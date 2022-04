VUČIĆ OTKRIO KAKO SE TAKMIČARKA S KOSOVA PONAŠALA U BEOGRADU: Da smo odbili gostoprimstvo, ne bismo mogli da učestvujemo na takmičenjima!

- Atletsko svetsko prvenstvo u dvorani održano je u martu u Beogradu, a u nekoj federaciji su izmislili da dođe bilo ko od predstavnika lažne države Kosovo (iako nisu imali predstavnike), ali je Srbija izbegla isticanje zastave država, istakao je najpre Vučić.

A da je Srbija odbila gostoprimstvo...

- Da smo to (gostoprimstvo) odbili, ne bismo mogli da učestvujemo na međunarodnim takmičenjima, uključujući tu i Olimpijske igre, svetska prvenstva, naglasio je predsednik Srbije.

Gresa Bakraqi🇽🇰 represented #Kosovo at the #WorldAthletics Indoor Championships "Belgrade 2022".



Due to Kosovo, no flag was displayed in the "Stark Arena".#KosovaAthletics pic.twitter.com/DAWQkJeFqM