VUČIĆ: Dačiću sam zamerio to što su neki tokom kampanje bili na raspustu, a ja sam vodio državu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o postizbornom dešavanju u Srbiji. Dotakao se i svog odnosa sa koalicionim partnerom Ivicom Dačićem.

Vučić je rekao da ga je Ivica Dačić zvao mnogo puta nakon što su izašli rezultati.



– Zvao me je 10 do 12 puta. Ne postoji ni jedan čovek s kojim smo bili partneri, a koji će vam reći da li sam prema bilo kome bio nefer i nekorektan. Ono što nije bilo fer u kampanji jeste da sam ja nažalost morao da vodim državu i brigu o zemlji, a svi drugi su bili na raspustu, ne interesuju me oni što bi za pet minuta uništili državu, već saradnici. I socijalisti i oni iz moje stranke. Država je mnogo važnija nego što su glasovi na izborima – rekao je Vučić.

Autor: