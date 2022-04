Miloš Vučević potpredsednik SNS: NISU ME UBEDILI DA ĆE DAČIĆ DA BUDE PREMIJER

Na izborima smo imali ogromnu izlaznost građana, istorijsku pobedu Aleksandra Vučića, a Srpska napredna stranka je osvojila ubedljivo najviše glasova i na parlamentarnim izborima i apsolutni je pobednik sa 120 mandata.

Prva sledeća lista ispod naše ima tri i po puta manje mandata. To su činjenice, a druga je stvar to što neki ljudi govore ono što žele da čuju i čitaju rezultate kako njima odgovara. Mi smo pobednici, ali nismo zadovoljni jer smo sami letvicu podigli izuzetno visoko. Analiziraćemo svaki promil koji smo dobili manje od očekivanog, jer znamo da uvek može bolje.

Ovako u intervjuu za "Novosti" Miloš Vučević, potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada, odgovara na pitanje da li je zadovoljan rezultatima koje je SNS ostvario na parlamentarnim izborima ili misli da je stranka podbacila.

Ko, po vama, u SNS snosi najveću odgovornost zbog velike razlike u glasovima (oko 600.000), koje je dobio Vučić kao predsednički kandidat, i onih koje je dobila lista SNS?

- Treba biti svestan okolnosti u kojima su se održavali ovi izbori, i građani su se vezali za jednu ličnost, za našeg predsednika Vučića, i izabrali su njegovu sigurnu ruku da ih vodi kroz krizu u kojoj se ceo svet nalazi zbog dešavanja u Ukrajini. Predsednički izbori su bili u fokusu i mi smo ponosni na rezultat našeg predsednika, a što se tiče rezultata koje je ostvarila stranka, koja je takođe pobednik na izborima, tek nam sledi njihova analiza, analiza onoga što su nam građani poručili na izborima.

Ima li vaše objektivne odgovornosti zbog toga što je SNS ostvario rezultat od oko 37 odsto, manje od republičkog proseka od skoro 43 odsto?

- Kao što sam više puta rekao, tek nam sledi analiza rezultata izbora. To su teme o kojima ćemo razgovarati na stranačkim organima. Ne bežim od lične odgovornosti za rezultat stranke. Pre svega u Novom Sadu i Vojvodini. I to predsednik Vučić zna.

Da li ste za to da socijalisti budu deo buduće vlasti?

- To zavisi od budućih dogovora. Ne bih da prejudiciram.

Ko bi, po vašem mišljenju, trebalo da čini buduću vlast na republičkom nivou?

- Pobednička lista SNS i naš koalicioni partner Savez vojvođanskih Mađara. Sve ostalo je stvar budućih međustranačkih razgovora.

Slažete li se sa onima u SNS, među kojima je i Vučić, koji Dačiću i SPS zameraju što su tokom kampanje, koja je bila obeležena ukrajinskom krizom, "palili patriotske vatre" i tako profitirali na proruskom sentimentu?

- Apsolutno. To je istina i nisam bežao da o tome javno govorim. Meni se nije svidela kampanja koju su socijalisti vodili.

Kako gledate na komentare da vas je SPS "priterao u ćošak" da ih uzmete za partnere na republičkom nivou, jer u Beogradu bez njih ne možete da formirate gradsku vlast?

- Ne mislim da je SNS bilo ko saterao u ćošak. Mi smo apsolutni pobednici izbora u Beogradu. Biće ponavljanja glasanja na nekoliko biračkih mesta, a predstoje međustranački razgovori. Vidim da sa one "druge strane" ima odbornika koji neće sa Đilasovom opozicijom. Ima tu još dosta vremena za donošenje konačnih zaključaka, ali ne sumnjam da će biti kako je većina Beograđana pokazala na izborima - da žele vlast kontinuiteta koju vodi SNS.

Ukoliko budete pravili većinu sa SPS, da li će Dačiću pripasti premijersko mesto?

- Ne znam da postoji takav dogovor, a to šta oni žele i to što su delili funkcije pre izbora, njihov je problem. Možda su svoje birače uspeli da ubede u predizborni slogan "Dačić premijer", ali mene sigurno nisu.

Uoči formiranja odlazeće Vlade i vi ste bili viđeni za tu funkciju. Mislite li da je sada trenutak za to?

- Mi ne delimo funkcije unapred. Budite ubeđeni da će Srbija imati snažnu vladu koja će moći da odgovori svim budućim izazovima, koja će nastaviti razvoj i modernizaciju države, koja će se boriti za svakog građanina i svako radno mesto, negovati odnose sa susedima i sa tradicionalnim prijateljima.

Predložili ste Vučiću da Srbija ponovo na jesen ide na glasanje, ali on nije za to jer bi se izgubilo više od 10 meseci na izborni proces i formiranje vlade? Kako to komentarišete?

- Predložio sam jer nisam više mogao da slušam tu postizbornu histeriju, prekrajanje izbornih obećanja koja su dali građanima, ali i osporavanje legitimiteta pobedniku, SNS, koji je osvojio 120 mandata, pa da to sve isteramo na čistac na novim izborima jer su građani lagani i prevareni. Nisam iznenađen što je predsednik Vučić rekao da nije za to, i da to nije dobro za državu u ovom momentu, da imamo nekoliko meseci tehničke vlade.

Kako odoleti sve strahovitijim pritiscima i ucenama da Srbija okrene leđa Rusiji i uvede sankcije Moskvi?

- Od početka krize, Srbija se ponašala principijelno, časno i odgovorno, u skladu sa međunarodnim javnim pravom. Mi smo jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji. Mi smo jedina zemlja iz koje avioni lete za Moskvu i Sankt Peterburg. Mi nismo ni svesni pod kakvim je pritiscima svakodnevno predsednik Vučić koji se lavovski bori da građani što manje osete krizu. Svaka mu čast.

NAJBOLJI OD NAS NE TREBA DA IDE

A Vučić je ponovio da će otići sa čela stranke, ko bi mogao da ga nasledi? Postoji li opasnost da SNS nakon njegovog odlaska oslabi?

- Sve su to teme o kojima ćemo razgovarati na organima stranke. Ogromna većina članstva, a i ja lično, još ne može da se pomiri sa takvom odlukom predsednika. Ja nikako ne mogu sebe da ubedim da treba da promenimo najboljeg od nas.

REFORMISAĆEMO STRANKU

A hoće li izborni rezultat dovesti do kadrovskih i organizacionih reformi u stranci, kada i kakve konkretno promene slede?

- Činjenica je da smo se mnogo oslanjali na ogromnu popularnost koju uživa naš predsednik. Mi smo stranka koja se stalno reformiše, uvodi nove ljude, mlade ljude... Nastavićemo i dalje da se reformišemo.

Autor: