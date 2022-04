VUČIĆEVIĆ: SNS je ubedljivi pobednik izbora u Beogradu! Đilasov zahtev za njihovim ponavljanjem nema nikakav argument!

Đilas na sastanku sa predsednikom Vučićem nije izneo ni jedan ozbiljan argument za svoj zahtev za ponavljanjem izbora, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK glavni i odgovorni urednik lista Informer Dragan J. Vučićević.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče sa Draganom Đilasom, predsednikom SSP, a povodom zahteva predsednika SSP za ponavljanjem izbora.

Vučićević je istakao da Đilas u tom razgovoru nije izneo ni jedan argument kojim bi objasnio i opravdao svoj zahtev.

- Nije doneo ni jedan dokaz da je bilo nekih većih nepravilnosti – rekao je Vučićević.

Kako kaže, svi znamo da su u pravu ljudi iz SNS kada kažu da imaju većinu u Beogradu.

- Mi u Srbiji kratko pamtimo, 2008. godine Đilas je napravio gradsku vlast sa SPS, koji je imao prethodno potpisan sporazum sa Vučićem koji je tadaa bio u SNS. SPS se preko noći dogovorio i napravio vladu sa Đilasovcima i Tadićem. Niko tada nije pominjao legitimitet i legalnost – rekao je Vučićević.

Kako kaže, on sada ističe da vlast mora da bude legitimna, i dodaje da je to Đilas uradio na vrlo lukav način.

- On zna koliko je Vučić osetljiv na to pitanje, na pitanje legitimiteta. On onda mora da razmisli da li će biti nekih novih izbora u gradu ili neće biti. Kako god da odluči, ja sam siguran da će se i na tim izborima desiti ogromna pobeda SNS – rekao je Vučićević.

On ističe da je SNS ubedljivi pobednik izbora u Beogradu.

- Sada kada neko ubedljivo pobedi na izborima, od 110 mandata, SNS sam ima 48. Kako to nije pobeda? Njihova sva dreka da je bilo izbornih nepravilnosti pada u vodu – rekao je Vučićević.

Kako kaže, GIK- u je podneto više prigovora, ali se iz aviona vidi da su formalni, bez ikakvog argumenta i bez ikakvih činjenice.

- Sve je bilo u redu i nema nikakvih izbornih nepravilnosti. Neki su tražili provere lista i džakova, i sve je dozvoljeno. Sve je bilo demokratski. Ne znam šta će predsednik da odluči, ali verujem da će to biti najbolja odluka za sve – rekao je Vučićević.

Kako kaže, u ovom trenutku nam je preko potrebno državno jedinstvo, dodaje da se susrećemo sa jakim spoljnim pritiscima.

