Pretnja smrću Diku Martinu, nekadašnjem izvestiocu Saveta Evrope, koji je istraživao zločine OVK i trgovinu ljudskim organima, je stara vest, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK Božidar Spasić, bivši obaveštajac.

Spasić je podsetio da je Martin nedavno za švajcarske medije izjavio da mu pretnje smrću, kao i da one dolaze iz krugova srpskih obaveštajnih službi.

Spasić je rekao da je ova vest stara, da je izvučena iz „naftalina“, jer je, dodaje, bila aktuelna 2020. godine, a sve, kako kaže, zbog trenutne situacije kada na Srbiju žele da izvrše pritisak sa svih strana.

- Dik Martin živi u jednom divnom kraju u Švajcarskoj, nakon „informacije“ koju je švajcarska federalna služba dobila, da se sprema atentat na njega, kao i da će to da izvrše neki srpski obaveštajci, njihova policija je to naduvala bez ikakve provere – rekao je Spasić.

Kako kaže, njegova vila je odmah pretvorena u tvrđavu, čak je napravljena i soba za slučaj napada.

- Ispred vile je bio non stop policijski automobil. On je ozbiljno preplašen. Mislim da nije ništa zlonamerno rekao, već je samo preneo ono što su njemu rekli. On sada pokušava da otkrije ko je i zašto to rekao – rekao je Spasić.

Spasić je rekao da Srbija ne ubija saradnike Haškog tribunala, dodaje da nikome nije falila ni dlaka sa glave.

- Ima puno komentara, radi se o tome da prema potpuno obaveštajnim informacijama, ovaj podatak je došao iz Tirane. Tada se iz Tirane to prenelo u Švajcarsku, koja je uvek bila pogodna za albanske teroriste – rekao je Spasić.

Kako kaže, informacija je naređena da se prosledi Švajcarksoj federalnoj službi, i dodaje da je sada jasno da je to bila skovana informacije u nekom štabu.

