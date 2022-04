NOVE SRAMNE TVRDNJE STIŽU IZ PRIŠTINE: Apsurdne i nemoralne izjave albanskih političara da su Srbi palili sopstvene crkve

Predsednik Socijaldemokratske inicijative Kosova Fatmir Ljimaj, podsetimo, izjavio je da sumnja da je nerede 17. marta 2004. godine organizovala tajna služba Srbije", kao i da "postoje indicije da je tajna služba Srbije palila pravoslavne crkve".

Manastir Visoki Dečani oglasio se ovim povodom.

Statements by some K/Albanian politicians that Serbs destroyed their own churches are absurd & immoral. 150 #Serbian #Orthodox #churches in #Kosovo were destroyed by K/Albanian ultranationalists & many of these vandals acts were video recorded. No one answered for these crimes. pic.twitter.com/znsjBqPpSC