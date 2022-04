Vulin: Krivokapić ima dovoljno razloga za mržnju, previše su Srbija i Vučić dobra učinili i njemu i Vladi koju predvodi!

„Ako se Krivokapić buni protiv ideje "Otvorenog Balkana" onda znači da ga je pozvao neki ambasador i rekao mu šta danas da misli i govori. Ko na vlast dođe braneći srpsku naciju i veru, a odlazi sa vlasti bez da je popravio položaj i Srba i Srpske pravoslavne crkve, samo ropskom odanošću prema strancima može da se zadrži na vlasti još po neki dan.

Ako bude potrebno da se vreme vlasti još malo produži možda će Krivokapić izjaviti i da nije Srbin, niti je ikada i bio, a i ako, ipak, nekada i jeste bio Srbin, to je bila Vučićeva ucena. Vučić je Crnoj Gori obezbedio vakcine i sanitetski materijal u najteže vreme pandemije kada je Evropska unija zabranila izvoz medicinske opreme, Vučić gradi auto-put koji više znači Crnoj Gori nego Srbiji, jer bez srpskog auto-puta, crnogorska investicija je samo najskuplja karting staza na svetu. Vučić je obezbedio Crnoj Gori da bez ucena i pitanja dobije i osnovne namirnice koje, ne baš uspešna privreda Crne Gore, niti može da proizvede, niti može da uveze i pored svega, Krivokapić optuži i Vučića i Srbiju za ucenu. Kažu da je knjaz Miloš rekao: „Ne znam što me taj čovek toliko mrzi, nisam mu nikakvo dobro učinio“. Krivokapić ima dovoljno razloga za mržnju, previše je Srbija dobra učinila i njemu i Vladi koju predvodi da bi to prošlo bez zavisti i mržnje", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, komentarišući sramnu izjavu crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića da je Srbija pokušala da uceni Crnu Goru obezbeđivanjem osnovnih životnih namirnica za ulazak Podgorice u inicijativu "Otvoreni Balkan".