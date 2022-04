Vulin: Našli smo ološa koji je pretio Vučiću, ali je opasnije to što se takvim idiotima iz političkih krugova daju ideje!

Ministar policije Aleksandar Vulin gostujući u jutarnjem programu televizije Pink istakao je da su pripadnici policije brzo pronašli i uhapsili čoveka koji je uputio zastrašujuće pretnje smrću predsedniku Vučiću, ali da je mnogo opasnije od tog ološa koji bi da prekolje Aleksandra Vučića, to što je naš javni prostor zagađen i to što je stvoren ambijent u kome je mržnja prema Vučiću dozvoljena i prihvatljiva, pa čak i poželjna.

„Nađete vi tog idiota, tog ološa, završimo mi to sve, ali opasnije je mnogo to što se takvim idiotima iz političkih krugova daju ideje. Nije to njemu tek tako palo na pamet, nego opozocija kaže da će razgovarati sa Vučićem samo ako hoće da ode sa vlasti, kažu on je kriminalac, njegovog četvorogodišnjeg sina Vukana treba uhapsiti ako pokuša da napusti zemlju. Ta gadost i ta prljavština dolazi iz našeg javnog života. U našem javnom životu potpuno je dozvoljeno da mrzite Aleksandra Vučića, to je prihvatljivo, ne smete nikog da mrzite osim njega. U modernom svetu možete da mrzite Aleksandra Vučića nekažnjeno i možete Ruse da mrzite nekažnjeno, sve ostalo je zabranjeno. Sve ostalo morate da objašnjavate, a za ove dve stvari možete da radite kako god i šta god hoćete", poručio je ministar policije Aleksandar Vulin.

Ministar policije Aleksandar Vulin naglasio je da svaku pretnju upućenu predsedniku Vučiću shvata vrlo ozbiljno.

„Svaku pretnju ozbiljno shvatam, svaku pretnju predsedniku Vučiću i njegovoj porodici. Vučić se vrlo često ljuti na mene, on kaže da preterujem, da takvi ne mogu ništa da urade, da li on može ili ne može ništa da uradi, ja znam da bi on to želeo da uradi, pa ako je psihički nestabilan, neka se leči, nemoj da zagađuje javni prostor. Ako ne bude mogao predsedniku Vučiću, možda će nekom komšiji naneti zlo. Sav taj ološ treba da bude sklonjen sa naših ulica bez obzira što se predsednik ljuti na mene, ja smatram da je to moja dužnost i da je dužnost ove zemlje da zaštiti i predsednika Vučića, baš kao i svakog građanina", poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vučić, gostujući u jutarnjem programu televizije Pink.