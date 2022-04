Petković: Sporazum odbrana srpskih interesa, ZSO uslov za mir

Briselski sporazum je ''kamen međaš'' odbrane srpskih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, kaže direktor Kancelarije za KiM Petar Petković i ističe da Beograd neće odustati od insistiranja na ključnoj tački tog dokumenta - osnivanju Zajednice srpskih opština, uz naglasak da je primena sporazuma uslov za dalju normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.

Petković podseća da je prošlo 3.287 dana od potpisivanja Briselskog sporazuma, a da Priština i dalje odbija da ga primeni i osnuje ZSO, koja je ''''srce dijaloga'''' i zbog koje je, kaže, Beograd ušao u proces normalizacije odnosa sa Albancima.

''U ovom teškom trenutku, kada se Evropa i ceo svet suočavaju sa ukrajinskom krizom, pokazuje se koliko je važno da se što pre formira ZSO koja je obezbeđuje kolektivna prava za srpski narod na KiM. Ako hoćemo mir i stabilnost, moramo da imamo ZSO'', naglašava Petković za Tanjug na godišnjicu potpisivanja tog dokumenta.

Ističe da je pre devet godina, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, postignut sporazum koji pokazuje spremnost Beograda da gradi bolje odnose sa Albancima, kao da je srpska strana uspela da se izbori za interese Srba na KiM.

''Pre potpisivanja sporazuma Vučić je bio izložen strašnim pritiscima, ali je gledao u pravcu mira i stabilnosti i kako da zaštiti srpski narod na KiM. U sporazumu nema tačke da će tzv. Kosovo postati član UN, a predsednik Vučić se, takođe, izborio da na severu KiM u policiji bude 97 odsto Srba'', kaže Petković.

Prema njegovim rečima, to što nakon devet godina Priština i dalje odbija da osnuje ZSO, pokazuje da ne želi da obezbedi kolektivna prava za srpski narod na KiM, ali i to da, kako kaže, nekome i dalje odgovara destabilizacija na terenu.

''To što Kurti svakog dana otvoreno govori kako taj sporazum nikada neće biti sproveden, pokazuje da smo se izborili da srpskom narodu ozbezbedimo sporazum odbrane srpskih nacionalnih interesa. Čim Kurti nešto kritikuje, to znači da je to dobro za srpski narod'', navodi Petković.

Dodaje da je od dolaska Kurtija na vlast bilo 167 incidenata protiv srpskog stanovništva na KiM što, kako kaže, pokazuje da je ZSO preko potrebna kao okvir u kojem će biti zaštićena prava srpskog naroda na KiM.

Petković smatra da odgovornost za to što posle devet godina nije formirana ZSO snosi i EU koja je, podseća, stavila potpis na taj sporazum i koja, kako kaže, treba da izvrši pritisak na Prištinu da ispuni preuzete obaveze.

Ističe da je, s druge strane, Beograd ispunio sve obaveze i pokazao spremnost da se ide u pravcu normalizacije odnosa, kao i da insistira na implementaciji Briselskog sporazuma jer to, naglašava Petković, znači mir za srpski narod na KiM, ali i mir i stabilnost za ceo region.

''Ako hoćemo da i dalje razgovaramo, a treba da razgovaramo jer postoje i druge važne teme za proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine - energetika, sloboda kretanja, pravosuđe, neophodno je da se prethodno postignuti sporazumi implementiraju i da se ispoštuju'', podvlači Petković.

Primećuje da osim verbalnog pristupa nema konkretnijeg delovanja međunarodne zajednice u pravcu pritisaka na Prištinu da formira ZSO.

''Nisu u pitanju ni Kurti, ni pre njega Hoti ili Haradinaj, zna se ko je garant tog sporazuma i ko ima uticaj da izvrši pritisak na Prištinu da se ZSO sprovede'', navodi Petković.

Dodaje da je Beograd odgovorna strana koja konstruktivno i iskreno pristupa dijalogu kao jedinom načinu da se dođe do kompromisnog rešenja znajući, kaže, da se samo pregovarima mogu sačuvati mir i stabilnost za srpski narod na KiM.

Naglašava da formiranje ZSO ostaje prioritet za Beograd jer je to, kako kaže, pre svega zahtev srpskog naroda sa KiM.

