VULETIĆ ZA PINK: Nikada se ne sme zaboraviti šta je ideja i zamisao Srbije! Mi vodimo samostalnu i nezavisnu politiku

Sociolog Vladimir Vuletić kaže da SAD znaju da je Srbija važna na Balkanu, stoga zbog i reakcije Kurtija, svesno vrše dodatni pritisak.

- Mislim da je svakome ko posmatra šta se dešava u Srbiji, vidi da ona ima samo jedan cilj, a to je nezavisna politika, iako postoji mantra da smo mi produžena ruka Moskve - rekao je on.

Kako kaže, to nije istina, već se Srbija vodi svojim načelima.

- Nikada ne sme da se zaboravi šta je ideja i zamisao Srbije - objašnjava Vuletić.

Ognjen Karanović prdsednik Centra za društvenu stabilnost kaže da u svemu što se događa, Aljbin Kurti i druge političke snage među kosovskim Albancima pokušavaju da na svaki način uruše Srbiju, jačajući dodatno odnose sa SAD.

- Što se tiče najava za naredne dane, i priče Kurtija za tablice, on to govori u prethodna dva meseca, upravo od početka zamaha ukrajinske krize. On je nestrpljiv - rekao je Karanović.

