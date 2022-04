Nebojša Čović, bivši podpredsednik Vlade Srbije i bivši predsednik Koordinacionog centra za KiM kaže da niko nije očekivao da će britanska ambasada priznati da naoružava paravojne formacije na KiM.

Kako je rekao, niko nije ni očekivao da će postojati takozvana vojska Kosova.

- Postavljaju se pitanja, na osnovu čega i kog dokumenta vi naoružavate i obučavate tzv vojsku Kosova? To nije po poveljama UN, po rezoluciji 1244, po ni jednom međunarodnom pravu - rekao je Čović.

Čović kaže da se često spominje maligni uticaj Kine i Rusije na Srbiju, a vidimo ko je tu ustvari malignost po svet.

- Napravljeni su i kod nas određeni propusti, još za vreme Titove Jugoslavije... Sećate se demonstracija, 11. mart 1981. godine, tada je nastala faza stimulisanja Nemačke OVK - priča Čović, dodajući da je kasnije samo usledio niz nadovezivanja.

Kako je dodao, nikada ništa nije bilo slučajno, govoreći o brojnim napadima na Srbiju na bitne datume.

- Očigledan je pritisak sa svih strana. Imamo te neke medijatore u regionu... Ujedinjenje Albanije je realan projekat. To nije teorija zavere, već to traje od 1943. godine. Kada mi to kažemo, nama se kaže da živimo u prošlosti, ali ne, to je istina... Velika Albanija ima za cilj stvaranje Albanije sa čistim albanskim stanovništvom - naveo je Čović.

Autor: