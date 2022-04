ŠTA KRIJE LAPTOP HANTERA BAJDENA? VUJIČIĆ ZA PINK: Amerika osuđuje sve zemlje oko sebe, a oni rade, i radili su JOŠ GORE STVARI!

Ruski predsednik Vladimir Putin naredio je juče razgovore sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom, koje je prenosila prorežimska ruska televizija, kako bi se zaustavio napad ruskih snaga na čeličanu Azovstal u Mariupolju, poslednje uporište ukrajinskih branilaca u razorenom gradu.

Takođe, u američkoj javnosti dogodila se jedna veoma zanimljiva stvar. Ugledni list Njujork tajms je posle više od godinu dana priznao da su mutna poslovanja Hantera Bajdena, predsednikovog sina, vredna izveštavanja.

Naime, u jesen 2020. godine Njujork post je objavio priču o Hanterovom laptopu na kome su pronađeni brojni mejlovi, i drugi materijali, koji sugerišu kako je bio član upravnog odbora ukrajinske energetske firme "Burizma" i da je trgovao uticajem svog oca Džoa Bajdena. U to vreme, gotovo svi američki mediji su odbacili navode kao "rusku propagandu" i optužili list za širenje lažnih vesti.

Dražen Ostojić urednik i odgovorni direktor Srpskog Telegrafa kaže da se sumnja da su u Azovstalu delovi bioloških laboratorija, i akcija je stala, kako kaže, kako bi se svi sumnjivi akteri koji su radili u istim, uhvatili na licu mesta.

- To je još jedan od dokaza da je to rađeno. To su životi miliona ljudi... - rekao je Ostojić.

On dodaje, da se nakon toga, dolazi na osuđivanja Amerike brojnih zemalja, a oni rade još gore stvari.

Dragan Vujičić urednik i direktor Večernjih novosti kaže da svi koji su poslovali u Americi, i koji su bili predsednici imali su svoje metode. On se dotakao i laptopa koji se u poslednjih nekoliko dana spominje u medijima.

- Ono što se istražuje je vojska... Koliko se štete nanelo. To je ogroman novac. Bajden je rekao da je najmanje plaćen političar, a onda ide priča od čega živi - dodao je.

Kako kaže, Bajden je u tom kompjuteru predstavljen kao Don Korleone.

- Napadaju sve zemlje oko sebe, a sami rade i radili su još gore stvari - zaključio je.

