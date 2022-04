Marinković za Pink: Srbija treba da podrži predsednika u nastojanju da održi stabilnost u našoj zemlji!

U moru događaja u svetu, gde su pritisci sa svih strana, jako je bitno da damo podršku predsedniku Srbije, to je državna stvar, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK Vladimir Marinković, narodni poslanik.

Marinković je rekao da je kriza veoma duboka i ostaviće dugoročne posledice.

- Kao ljudi priželjkujemo da dođe do kraja sukoba, neverovatno je da dva hrišćanska naroda ne mogu da prekinu vatru ni na Uskrs. Svi znamo da su nas neprijatelji baš napadali na verske praznike, posebno na Uskrs, tako da imamo jedan poseban osećaj kada je to u pitanju – rekao je Marinković.

Kako kaže, svi žele da se konflikt što pre završi, ali dodaje da nije optimista da će se to dogoditi u skorašnjem periodu.

- Nadamo se da će diplomatija učiniti svoje, da će i velike sile shvatiti da je ovo stanje neodrživo u svakom smislu. Ovo su poruke koje niko nije mogao da očekuje da će se dogoditi u 21. veku – rekao je Marinković.

Kako kaže, na Srbiji je na tome da podrži predsednika da održi stabilnost u našoj zemlji.

- Jako je bitno da mu damo podršku, to je državna stvar. On je dobio veliku podršku građana, ali on je sve ove godine pokušavao da nađe mir i koncezus između svih političkih partija – rekao je Marinković i dodao da je bitno da Srbija ide napred i da se održi mir.

Darko Zlojutro, urednik portala Objektiv, istakao je da svi imamo društvenu odgovornost, da je najbitnije da ne odmažemo predsediku u vremenu koje dolazi.

- U ovom momentu svi znamo šta je rekao narod na izborima, u ovom momentu treba da se podrži Srbija. Mučno je gledati mnoge ljude, pre svega u Beogradu, koji izgovaraju kako im je srce u Rusiji. Nama srce treba da bude u Srbiji – rekao je Zlojutro.

Kako kaže, nama nisu potrebni mitinzi podrške bilo kome, osim našoj Srbiji.

- Narod je rekao šta misli o Vučiću i koliko ga podržava – rekao je Zlojutro.

Dragan Vujičić, novinar, , komentarišući stanje u Ukrajini rekao da se nada da će se političari sresti i pokušati da reše krizu.

- Bez toga nemožemo govoriti o miru i mirovnim pregovorima. Nadamo se da će naredne nedeljekrenuti početak kraja rata – rekao je Vujičić.

