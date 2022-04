Darko Šarić bio je godinama pod zaštitom više od 50 političara iz Srbije, osim političara na njegovom platnom spisku bili su i mnogi biznismeni... Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK, da se radi o političarima višeg i srednjeg ranga iz regiona.

Dodaje da sve počinje akcijom EUROPOLA koja se bavila skidanjem kriptovane komunikacije na skaj telefonima.

- Obuhvaćeno je preko 20 hiljada telefona. Tu su se različite stvari pronašle, zanimlivo je da je ta grupa pokušala da zapali server u Francuskoj, ali bezuspešno – rekao je Milovanović.

Kako kaže, posebno je značajno jeste da su oni slali glasovne poruke, koje su kasnije identifikovane.

- Srpska policija je u tome takođe učestvovala. Dali su veliki doprinos hapšenju ove grupe i to negde pokazuje licemerstvo nekih medija u Srbiji. Radi se o tome da, kada je Šarić pušten sa nanogicom kući, pričali su kako je njemu progledano kroz prste. Sada, menjaju priču, ali najbitnije je da se država obračuna sa kriminalnim grupama i da Srbija bude bezbedna zemlja za život – rekao je Milovanović.

Kako kaže, Srbija je zemlja gde se kriminalci hapse, a ne izvoze kao iz Crne Gore.

Blaža Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina, rekao je da je Tadić dao da se Šarić uhapsi, ali je, dodaje, demoktratska stranka najviše i radila sa Šarićem.

- Policija je radila ono što joj se govorilo. U to vreme je bio najveći štrajk policajaca, i to ne zbog toga što smo to hteli, već zato što smo imali male plate i loš standard – rekao je Marković.

Kako kaže, zahvaljujući Vučiću koji je ovlastio Vulina da krene u ovu akciju. Dodaje da Evropa ranije nije pomagala jer se znalo da su političari i kriminalci uvezani i nisu hteli da se mešaju.

- Najviše je doprinela uspehu ove akcije zapravo srpska policija – rekao je Marković.

Novinar Dejan Anđus, istakao je da njega zanima ishod suđenja, dodaje da ne voli da priča unapred.

- Zanima me da vidimo imena tih političara pa onda da vidimo ko je sa kim tu radio. Sigurno je da se ne ulaže u političare koji nemaju nikakav značaj i koji ne mogu da doprinesu nečemu – rekao je Anđus.

Komentarišući hapšenje Vesne Medenice u Crnoj Gori, ističe da nije siguran u povezanost ova dva slučaja.

- Nije mi najjasnije ko upravlja vladom Crne Gore. Posebno ko upravlja službama CG. Sa jedne strane je čudno da je Milo na vlasti i da je izglasao Abazovića. Sa druge strane nije valjao Krivokapić, a u isto vreme mu se hapse leve i desne ruke. U istom danu, kada se činilo da se Milo vraća na vlast, odjednom mu strada Medenica – rekao je Anđus.

