'Nadam se da će većina naših ljudi PONOVO BITI U CRKVI!' Miša Vacić dao intervju za ruski medij i ČESTITAO VASKRS

Predsednik Srpske Desnice Miša Vacić se obratio vernicima povodom najznačajnijeg pravoslavnog praznika i tom prilikom dao intervju za čuveni ruski medij.

- Prvo da čestitam svim Vašim čitaocima najznačajniji pravoslavni hrišćanski praznik tradicionalnim pozdravom: Hristos vaskrse – Vaistinu vaskrse! - poručio je Vacić na početku.

Kao pravoslavni hrišćanin, kako je naveo, odlazi ujutro na Svetu liturgiju.

- Potom, kao i većina Srba u svom domu pripremamo prazničnu trpezu, sličnu kao za Krsnu Slavu ali u nešto manjem obimu jer je Vaskrs porodični praznik i manje više svi ga proslavljaju, pa je zaista retkost da neko na taj dan ima goste, sem porodice ili kumova, recimo. Zatim slede čestitke, koje su kod Srba nezaobilazan deo Božića i Vaskrsa.

Suština je ipak u liturgiji i pričešću. To je na kraju i smisao praznika, da se prethodno kroz post, kako ko i koliko može, pripremimo za ovaj veliki praznik i da na kraju učestvujemo u blagodati u crkvi jer to je sila koja nas je očuvala kroz vekove i to je naš zavet kao naroda, od Svetog Save, preko Kosova, do današnjih dana. To bi trebalo da je obavezna tradicija svih Srba, no komunizam je učinio svoje i udaljio je deo naroda od crkve ali hvala Bogu, barem u mlađim postkomnističkim generacijama, kojima i sam pripadam, pravoslavna tradicija i crkvenost se polako vraćaju. A ako Bog da, u narednim generacijama se nadam da će većina našeg naroda ponovo biti u crkvi, kao što su bili naši preci - zaključuje Vacić.