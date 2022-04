SPASIĆ: Naš region je navikao da je na IVICI ŽILETA - Ne postoje tendencije da nam se dogodi nešto slično kao u Ukrajini! (VIDEO)

Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini danas je ušla u 63. dan. Generalni sekretar UN Antonio Gutereš otputovao je juče u Moskvu i tom prilikom je razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim, prvi put od početka sukoba u Ukrajini.

Božidar Spasić, bivši obaveštajac govoreći o ratu u Ukrajini, kaže da je region na ivici žileta. Kako kaže, bezbedosna situacija jeste na klimavim nogama, ali ne predstavlja motiv da nam se dogodi nešto slično kao onome u Ukrajini.

Govoreći o Bosni i Hercegovini, Spasić kaže da Izetbegović pre podne govori o miru, dok je uveče za Rat.

- Ne možete da ih pohvatate. Dodiku i Cvijanović su uvedene sankcije, a obrazloženje je da narušavaju Ustavni poredak BiH. Istovremeno Bakir daje izjavu da su spremni za rat. Pa sa kim ćeš da ratuješ? - dodao je Spasić.

Kako kaže, u jednom momentu je za srpski narod koji živi na teritorije BiH dobro, to što je rasprava prebačena na teren Muslimana i Hrvata.

- Uvesti sankcije Dodiku je kao da ste meni uveli sankcije. To je kao kad bismo mi uveli sankcije Rusiji. To nema nikakve štete, ali je jedan vrlo pogrešan potez. Naša zemlja to prepoznaje, na čelu sa Vučićem - naveo je Spasić.

