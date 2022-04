POČINJE NOVA ERA U INVESTICIJAMA U SRBIJI! Vučić: Ići ćemo u korak sa svetom, pred nama su velike promene

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas rukovodstvom kompanije Stelantis, koju predvodi izvršni direktor Karlos Tavareš.

Posle sastanka potpisan je ugovor o dodeli sredstava podsticaja. Nakon što je ministarka privrede Anđelka Atanasković potpisala ugovor sa Tavarešom, obratio se predstavnik Stelantisa.

- Pokušaću da na nešto drugačiji način objasnim koliko je ovaj dan važan za Srbiju. Danas počinjemo novu eru u investicijama u našu zemlju, i novu veru u našem ponašanju. Mi smo danas dogovorili spoj od 2021. godine, gde su 3 osnovna proizvođača - Fijat, Pežo i Krajsler - dodao je Vučuć.

On je dodao da je danas potpisan dogovor o finansiranju električnog automobila koji će se proizvoditi u Kragujevcu.

- Od početka 2024. godine idemo sa proizvodnjom jednog modela - najavio je.

Vučić je potom istakao da je ovo nova era, jer Srbija nije proizvodila električne automobile, čime je zaostajala za svetom, a sada će ići u korak sa ostatkom planete.

- Automobil će biti namenjen za srednju klasu - objasnio je predsednik Srbije.

Govoreći o našem ponašanju, Vučić kaže da moramo da se pripremamo za električne i hibridne automobile.

- Moramo razmisliti o gustini stanica za punjenje automobila. Ne možemo mi nikoga d aubedimo da promeni automobil. Moramo da napravimo i izmenimo naše strateške planove za električnu energiju - objašnjava Vučić.

On je istakao da je jeftina struja neophodna, a da bi se to postiglo neophodna je obnovljiva energija, za šta su neophodne reverzibilne elektrane.

Kako kaže, 2035. godine neće postojati druga vozila, a period pre toga, naziva se period tranzicije kada će se koristiti brojne varijante i hibridna vozila.

- To su promene u ekonomiji, okologoji... To je dosta obaveza, ova investicija vredi 90 miliona evra. Srbija će dati svojih 48 miliona evra. Za nas je to važno za Kragujevac, Šumadiju, celu Srbiju. Nije više pitanje je koliko ćemo ljudi da zaposlomo, već koliko to vredi, koliki će nam biti bruto proizvod - navodi predsednik Srbije.

- Tavareš mi je rekao da će u svetu biti novih modela do 2030. godine. Svesni ste da je to potpuna revolucija - napomenuo je Vučić.

Vučić se potom zahvalio Tavarešu, navodeći da je on jedan od dvojice najpoznjatijih direktora automobilskih industrija u svetu. Predsednik je potom dodao da je velika čast što u svemu što se dešava ova kompanija izdvaja vreme za Srbiju.

- Nadamo se da ćemo ovim primerom privući još investitora u našu zemlju - rekao je Vučić.

Kako je dodao, Srbija se ne plaši konkurencije, već uživa u njoj.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će se sutra, ili u 18 ili 20 sati obratiti naciji.

On se potom dotakao i sastava Vlade, dodajući da se najpre moraju ispoštovati procedure, otkrivajući da se prvi mandat još uvek nije završio.

- Ako bih mogao to da uradim tokom prvog mandata do bi bilo odmah. To zavisi od pravnika, oni gledaju koje je najbolje rešenje. Za nas je važno da što pre razgovaramo, pokušavamo da napravimo najbolju moguću Vladu koja sme da se uhvati u koštac sa svim problemima u svetu - dodao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje novinarke TV Pink, direktor kompanije Tavareš, istakao je da je ono što kompanija sada ima u planu je da se do 2030. godine napravi novih 75 modela, gde će se njih 50 proizvoditi u Evropi.

- To će slobodu kretanja učiniti još čistijom. Svi mi zajedno činimo, i posvećeni smo očuvanju planete. Moja saradnja u okviru fabrike je da budemo karbonski neutralni. Sve aktivnosti Stelantisa učiniće tu saradnju neutralnom do 2030. To je obećanje za našu decu i unuke - rekao je Tavareš.

Vučić je potom dodao da Srbija mora da se vrati na koloskek rešavanja svoje budućnosti, i da je naša zemlja mala da bi rešavala svetske probleme.

- Moramo da radimo snažnije, jače i više nego obično. ja ću za prvomajske praznike imati posla. Imamo batajnicu, pa Donju Gradinu, trećeg idem u Grčku, petog imamo ovde važne susrete... Teška i naporna agenda... Ovo je strašan podsticaj, i moramo da budemo u trci 9i da razumemo šta se to menja oko nas - objasnio je Vučić.

Karlos Tavareš izvršni direktor kompanije istakao je da je oduševljen i počastvovan što će ovaj ugovor biti potpisan.

- Imali smo izazovnu 2021. i veoma sam ponosan na naše ljude, i sve što su postigli u Srbiji. Industrija se suočava sa dubokom i brzom trasnformaciju, i taj prozor koji imamo do 2035. je određen Evropskom Unijom - dodao je on.

Kako kaže, u automobilskoj industriji se sve brzo menja, ali je uveren i srećan da su naši ljudi usresređeni i spremni na promene.

Tavareš je dodao da je ovo partnerstvo jasan znak poverenja.

- Mi ćemo biti ponosni svi zajedno kada vidimo da će električna vozila u narednih nekoliko godina izlaziti sa trake. Želimo da svakom našem vozilu damo da uskoči u novi svet, a mi znamo kako ćemo to da radimo, jer to radimo u drugim fabrikama u svetu - naveo je Tavareš.

Akcionari Fijat Krajslera (FCA) izglasali su prošle godine spajanje sa francuskom grupom Pežo-Sitroen-Opel (PSA), čime je stvorena četvrta najveća automobilska kompanija na svetu Stelantis.

Autor: