VUČIĆ O FORMIRANJU VLADE: Konsultacije u drugoj polovini maja ili početkom juna

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je govoreći o formiranju vlade naglasio potrebu da se što pre započnju konsultacije.

Vučić je istakao da se najpre moraju ispoštovati procedure, otkrivajući da se prvi mandat još uvek nije završio.

- Ako bih mogao to da uradim tokom prvog mandata do bi bilo odmah. To zavisi od pravnika, oni gledaju koje je najbolje rešenje. Za nas je važno da što pre razgovaramo, pokušavamo da napravimo najbolju moguću Vladu koja sme da se uhvati u koštac sa svim problemima u svetu - dodao je Vučić.